Mbappé supera Messi, termina Copa do Mundo como artilheiro e conquista a Chuteira de Ouro

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A Copa do Mundo disputada na América do Norte terminou com o título da Espanha, em partida vencida por 1 a 0 neste domingo, no MetLife Stadium, em East Rutherford (EUA), e com ela uma grande disputa pela artilharia do torneio, que terminou com a Chuteira de Ouro nas mãos de Kylian Mbappé. A segunda dele na história, após também receber o prêmio em 2022, no Catar, quando marcou oito vezes.



Nesta edição, o camisa 10 francês leva a premiação dada pela Fifa, com 10 gols, seguido pelo argentino Lionel Messi, com 8 bolas na rede. Ambos estiveram envolvidos nas decisões deste fim de semana: Messi na final deste domingo e Mbappé na disputa do terceiro lugar, no sábado, contra a Inglaterra, que terminou com vitória inglesa.





Logo atrás aparece o norueguês Erling Haaland, com sete gols, mas o centroavante do Manchester City foi eliminado ainda nas quartas de final da competição. Na sequência, aparecem os ingleses Jude Bellingham e Harry Kane, que somam sete e seis gols, respectivamente. Enquanto Ousmane Dembélé, da França, também marcou seis. Mikel Oyarzabal, da Espanha, finalizou com cinco gols.



O goleador da seleção brasileira, que caiu diante da Noruega nas oitavas de final, foi o atacante do Real Madrid Vini Jr., que anotou quatro gols, seguido de Matheus Cunha, com três. Ainda pelo Brasil, Casemiro, Gabriel Martinelli e Neymar marcaram uma vez.



Além da Chuteira de Ouro da Copa, Mbappé e Messi monopolizaram a corrida pelo posto de maior artilheiro da história das Copas. Os dois jogadores ultrapassaram os 16 gols de Miroslav Klose nesta edição e desbancaram o centroavante alemão. Mbappé sai da competição na vantagem, com 22 gols. Aos 39 anos, em sua despedida, Messi acumula 21.

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