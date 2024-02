Mbappé ultrapassa Neymar na artilharia histórica da Champions League

A- A+

Com seu nome sendo ventilado no Real Madrid constantemente, Mbappé segue fazendo história ainda no PSG. Desta vez, o atacante ultrapassou Neymar na artilharia histórica da Champions nesta quarta (14), após marcar um dos gols da vitória do PSG por 2 a 0 contra a Real Sociedad.

Com o feito, Mbappé chegou a 44 gols em 68 jogos. O francês agora tem um gol a mais que Neymar, que tem 43 gols em 81 jogos, e se tornou o 16º maior artilheiro da competição em todos os tempos.

O francês agora está empatado em número de gols na Champions com Salah, do Liverpool, e Drogba, que jogou pelo Chelsea. O maior artilheiro da competição ainda segue sendo Cristiano Ronaldo, com 140 gols, seguido por Messi, com 129 - ambos não jogam mais o torneio.

Mbappé estreou na Liga dos Campeões na temporada 2016/2017, quando ainda jogava pelo Mônaco. De lá para cá, o craque sempre esteve presente no torneio, marcando pelo menos quatro gols em toda edição da competição.

Com o gol anotado, Mbappé chegou a 4 gols em sete jogos, nesta edição da Champions, e a 31 tentos em 29 partidas, na temporada.

Veja também

Futebol Allan Aal elogia nível do Nordestão e diz que torneio é como "mini Brasileiro"