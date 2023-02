A- A+

Dúvida Mbappé vai jogar contra o Bayern? Confira a situação do atacante para o jogo da Champions League O astro francês saiu machucado de uma partida da Ligue One no início do mês

O craque francês Kylian Mbappé deve ser o grande trunfo do PSG para a partida contra o Bayern de Munique, nesta terça-feira (14) pelas oitavas de final da Champions League. O atacante chegou a ser descartado do jogo de ida, mas foi relacionado pelo técnico Christophe Galtier.

Mbappé saiu de campo machucado no dia primeiro de fevereiro, na partida contra o Montpellier, pelo Campeonato Francês. O clube parisiense emitiu uma nota afirmando que o jogador só estaria recuperado a partir do dia 23.

No entanto, o atacante foi relacionado para o confronto diante do Bayern de Munique. A expectativa é de que ele fique no banco de reservas e entre no segundo tempo.

Quem já esperava um retorno rápido de Mbappé era o treinador do clube alemão, Julian Nagelsmann. No início do mês, ele afirmou que iria preparar a estratégia contando com o jogador.

Não acho que ele ficará fora. Não sei o que ele tem, o que informam não está muito claro. Vou preparado para o jogo como se ele fosse jogar", disse Nagelsmann.

Prováveis escalações:

PSG - Técnico: Christopher Galtier

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Ramos e Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Danilo, Verratti e Soler; Neymar e Messi.

Bayern de Munique: Técnico: Julian Nagelsmann

Sommer; Davies, De Ligt, Upamecano e Pavard; Goretzka, Kimmich, Sané, Musiala e Gnabry; Muller.

Onde assistir: TNT Sports, HBO Max e SBT.

