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Futebol Mbappé volta à seleção francesa "muito motivado", afirma Konaté Capitão dos 'Bleus', Mbappé ficou fora dos últimos três jogos da França por lesão e retorna ao time do técnico Zinedine Zidane após protagonizar uma enorme controvérsia há duas semanas

O zagueiro Ibrahima Konaté disse esta segunda-feira (9) que Kylian Mbappé, seu companheiro de Real Madrid, está de volta à seleção francesa "muito motivado", apesar de não ter sido premiado com a Bola de Ouro e da polêmica na China após os seus comentários sobre Mao Tsé-Tung.

Capitão dos 'Bleus', Mbappé ficou fora dos últimos três jogos da França por lesão e retorna ao time do técnico Zinedine Zidane após protagonizar uma enorme controvérsia há duas semanas.

Em um vídeo que viralizou nas redes, o astro falou sobre um meme que o associava a um "ditador chinês", em referência a montagens que colocam seu rosto sobre imagens emblemáticas de Mao Tsé-Tung (1893-1976).

As declarações de Mbappé levaram várias marcas chinesas a romperem suas parcerias com ele, apesar do seu pedido de desculpas. A televisão estatal chinesa também parou de transmitir o Campeonato Espanhol.

"Ele está muito motivado, dá para ver isso nos últimos jogos, ele foi decisivo. Ele é extremamente importante para nós no Real Madrid", explicou Konaté.

Após a polêmica na China, Mbappé ficou em segundo lugar na disputa da Bola de Ouro, que foi conquistada pelo atacante inglês Harry Kane.

O craque merengue estava na expectativa de receber o prêmio pela primeira vez, graças às suas conquistas individuais em 2026: artilheiro da Copa do Mundo, da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol.

A esse respeito, Konaté apontou que Mbappé não demorou a superar a decepção.

"Ele é um competidor, então é claro que não ter ganhado a Bola de Ouro, quando ele merecia amplamente, é algo difícil. Mas no dia seguinte, ele já estava a todo vapor no treino. Espero que ele esteja em plena forma no ano que vem para conquistá-la", afirmou.

A França enfrentará a Itália na próxima quinta-feira, em Milão, e a Turquia no domingo, em Bordeaux, pela Liga das Nações da Uefa.

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