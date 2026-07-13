Mbappé x Yamal: quem leva a melhor no confronto direto?
Atacantes se encontram no jogo entre França e Espanha, nesta terça-feira (14), pelas semifinais da Copa do Mundo
A partida da semifinal da Copa do Mundo entre Espanha e França, nesta quarta-feira (14), às 16h, em Dallas, será a 11ª da história tendo os atacantes Lamine Yamal e Mbappé se enfrentando. No duelo direto entre espanhol e francês, a vantagem é do jogador do Barcelona, com mais vitórias, enquanto o craque do Real Madrid tem mais gols marcados.
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Confrontos
Dos dez jogos que já envolveram a dupla, oito foram por clubes. Em todas as ocasiões Yamal era atleta do Barcelona, enquanto que Mbappé disputou duas partidas pelo Paris Saint-Germain e seis como integrante do elenco do Real Madrid.
Mbappé tem apenas duas vitórias no recorte. A primeira foi no 4x1 do PSG diante do Barcelona, na volta das quartas da Liga dos Campeões da Europa 2023/2024. A ida foi vencida pelos espanhóis por 3x2. O outro triunfo foi o 2x1 do Real Madrid perante o Barça no Campeonato Espanhol 2024/2025.
No mais, o atacante espanhol venceu todos os clássicos contra o Real Madrid tendo Mbappé em campo. Foram conquistas pela Supercopa 2025/2026 (3x2) e Supercopa 2024/2025 (5x2), pelo Campeonato Espanhol 2024/2025 (4x3 e 4x0) e pela Copa do Rei 2024/2025 (3x2).
Nos jogos por seleções, Yamal está invicto. Na Eurocopa de 2024, a Espanha eliminou a França ao ganhar por 2x1 nas semifinais e se sagrou campeã do torneio ao derrotar a Inglaterra na decisão. No ano seguinte, bateu os franceses também na semi, mas agora pela Liga das Nações, com vitória emocionante por 5x4.
No critério de gols marcados, porém, a vantagem é de Mbappé, com nove gols contra seis de Yamal. Na Copa do Mundo de 2026, o francês também está à frente na artilharia, com oito bolas na rede. O espanhol tem apenas uma.
“Chego com muita confiança. Eu sei que tudo vai dar certo e que eu estou preparado para o jogo. Eu tenho muita vontade de que chegue o dia. Será muito especial”, afirmou Yamal.
Caminhos
A França chegou às semifinais após ser líder do Grupo I, que tinha Noruega, Senegal e Iraque. No mata-mata, tirou Suécia, Paraguai e Marrocos. A Espanha liderou o Grupo H, que tinha Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Nos jogos eliminatórios, passou por Áustria, Portugal e Bélgica.
Quem passar da semifinal pegará o ganhador de Argentina e Inglaterra, que se enfrentam na quarta-feira (15), às 16h, em Atlanta. Os perdedores disputarão o troféu do terceiro lugar, no dia 18 de julho, em Miami. A final da Copa do Mundo será na data seguinte, em Nova Jersey.