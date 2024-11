McGregor admite que errou após condenação por agressão sexual: 'Não posso voltar atrás'

A- A+

O lutador irlandês de UFC, Conor McGregor, acusado de agredir sexualmente uma mulher em um hotel na Irlanda, em dezembro de 2018, assumiu, pelas redes sociais, que cometeu erros no episódio que culminou com a condenação por violação determinada por um tribunal civil de Dublin.

Nikita Hand venceu uma ação civil contra o astro das artes marciais e vai ter direito a receber uma indenização de 250 mil euros (aproximadamente R$ 1,5 milhão).

O lutador, também conhecido como "The Notorius", publicou em suas redes sociais que cometeu erros. "As pessoas querem ouvir de mim, eu precisava de tempo. Eu sei que cometi erros. Seis anos atrás, eu nunca deveria ter respondido aos apelos dela (Nikita Hand). Deveria ter encerrado a festa. Nunca deveria ter pisado na mulher que mais amo no mundo. Isso tudo é culpa minha", diz parte do texto da postagem.

Apesar do tom de arrependimento, McGregor anunciou que vai recorrer da decisão de condenação. Na publicação, ele voltou a enfatizar que "por mais que eu me arrependa, tudo que aconteceu naquela noite foi consensual e todas as testemunhas presentes prestaram depoimento sob juramento."

Por fim, ele fez um pedido de desculpas à família por estar causando esse transtorno. "Não posso voltar atrás e vou seguir em frente. Sou extremamente grato à minha família, aos meus amigos e aos meus fãs ao redor do mundo que me apoiaram".

Veja também

