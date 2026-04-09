McLaren confirma contratação de engenheiro de corridas de Verstappen para 2028

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A manhã desta quinta-feira foi agitada nos bastidores da Fórmula 1. Depois de a Red Bull confirmar a saída de Giampiero Lambiase da equipe de Milton Keynes ao final de 2027, a Mclaren anunciou a contratação do engenheiro de corridas de Max Verstappen a partir de 2028.



Com contrato a cumprir, Lambiase vai encerrar um ciclo que teve início na escuderia austríaca em 2015. À frente dos carros de Verstappen desde que o piloto foi alçado à condição de piloto em 20216, essa parceria agora tem data definida para ser desfeita.



"'GP' é um membro valioso da equipe, à qual se juntou em 2015", diz parte do texto da Red Bull. "Até sua saída prevista, 'GP' continuará em suas funções como chefe de corridas e engenheiro de corrida de Max Verstappen. A equipe e ele estão totalmente comprometidos em adicionar mais sucesso ao nosso sólido histórico juntos", informa ainda a escuderia em sua nota oficial





A mudança para a McLaren fará com que o chefe da equipe, Andrea Stella, delegue parte de suas funções atuais. Dessa maneira, Lambiase se reportará a ele em seu novo emprego.



"O cargo de Diretor de Corrida já existe na estrutura, com a liderança geral da equipe de corrida. Essas funções são atualmente gerenciadas por Andrea Stella, além de seu cargo como Chefe de Equipe", disse a McLaren.



De origem italiana, Giampiero tem 45 anos e estreou na Fórmula 1 como engenheiro de performance na Jordan em 2005. Ele chegou à Red Bull dez anos depois. A parceria com o Verstappen teve início na temporada seguinte. Juntos, os dois conquistaram os quatro mundiais que deram ao holandês o tetracampeonato, entre os anos de 2021 a 2024.



A mudança pode alimentar especulações sobre o futuro de Verstappen na Fórmula 1. O tetracampeão tem sido um crítico ferrenho da crescente dependência de energia elétrica na nova geração de carros da categoria, possui seus próprios projetos de corrida fora da modalidade e já falou sobre o desejo de passar mais tempo com sua família.

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