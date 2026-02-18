McLaren evolui, mas Mercedes faz melhor tempo da pré-temporada com Russell

A- A+

Andrea Stella, chefe da equipe McLaren, disse dia desses que Mercedes e Ferrari merecem atenção neste início de temporada da Fórmula 1 e chegam empolgadas. E mais uma vez as escuderias mostraram força. Nesta quarta-feira, no primeiro dia da segunda semana de testes em Sakhir, no Bahrein, mais uma vez as rivais se destacaram, com George Russell sendo o mais rápido de toda a pré-temporada e Charles Leclerc fechando o dia em terceiro. Os pilotos da equipe campeã foram à pista e mostraram evolução, com Oscar Piastri em 2º e o campeão Lando Norris terminando em quarto.



Destaque, ainda, para o brasileiro Gabriel Bortoleto. Mesmo na 10ª colocação, ele alcançou sua melhor marca da pré-temporada, ao fechar com 71 voltas e 1min35s263 com sua Audi. O dia acabou sendo ruim para o veterano Fernando Alonso, que teve problemas no carro e deu somente 28 voltas, fechando com o 17º tempo do dia.



Russell e sua Mercedes foram quem mais deram voltas rápidas, com 77 giros. E o inglês brilhou, com impressionante tempo de 1min33s459, o melhor até então. Foi seguido por Piastri, da McLaren e Charles Leclerc, da Ferrari, ambos com 70 voltas completas.



Muitas equipes escolheram mandar pilotos separados nestes dias de testes. E Max Verstappen, da Red Bull, que só vai à pista nesta quinta-feira, segundo dia da última sessão da pré-temporada em Sakhir, no Bahrein.





No treino desta quarta, além de voltas rápidas, testes de bandeira vermelha e de largada foram trabalhados no circuito de Sakhir, no Bahrein, onde as escuderias terão chances, até sexta-feira, de aprimorarem seus carros para a largada oficial, agendada para 8 de março, no GP da Austrália.



Confira o resultado do treino em Sakhir



1º George Russell (ING/Mercedes), em 1min33s459

2º Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min33s469

3º Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min33s739

4º Lando Norris (ING/McLaren), 1 min34s052

5º Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min34s158

6º Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min34s260

7º Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min34s299

8º Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min35s113

9º Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min35s254

10º Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min35s263

11º Alexander Albon (TAI/Williams), 1min35s690

12º Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min35s753

13º Oliver Bearman (ING/Haas), 1min35s778

14º Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min35s898

15º Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min35s974

16º Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min36s418

17º Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min36s536

18º Niko Hulkenberg (ALE/Audi), 1min36s741

19º Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min36s769

20º Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min36s798



21º Sergio Pérez (MEX/Cadilac), 1min38s191



22º Max Verstappen (HOL/Red Bull), sem tempo

