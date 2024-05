A- A+

HOMENAGEM McLaren lança pintura em homenagem a Ayrton Senna para o GP de Mônaco de Fórmula 1; veja fotos Equipe divulgou imagens do carro que estará nas ruas de Monte Carlo no próximo final de semana

Na semana do GP de Mônaco de Fórmula 1, a McLaren divulgou uma grande homenagem para Ayrton Senna, onde o piloto brasileiro conquistou três títulos mundiais. Para o final de semana em Monte Carlo, a escuderia inglesa utilizará as cores do brasil - e do capacete de Senna - na pintura dos carros de Lando Norris e Oscar Piastri.

Nas redes sociais, a McLaren postou um vídeo divulgando a pintura especial e chamou Senna de 'Rei de Mônaco'.

- Pelo Rei de Monaco. Estamos orgulhosos de pilotar em sua homenagem e com suas cores no #MonacoGP - postou a equipe no X, antigo Twitter.

For the King of Monaco. We're proud to race in his honour and in his colours at the #MonacoGP.



Pelo Rei de Monaco. Estamos orgulhosos de pilotar em sua homenagem e com suas cores no #MonacoGP#Senna30 #SennaSempre #OKX pic.twitter.com/dVCR5LyLWM — McLaren (@McLarenF1) May 21, 2024

O CEO da McLaren, Zak Brown, falou sobre a homenagem ao histórico piloto brasileiro com a pintura nas cores da bandeira do Brasil.

- A equipe tem orgulho de reconhecer e celebrar a vida extraordinária e o legado automobilístico de Ayrton Senna através desta pintura da McLaren. Senna continua reverenciado e respeitado como o maior ícone da Fórmula 1 e o piloto mais condecorado da McLaren. É uma honra correr com ele em seu circuito de maior sucesso nas cores verde, amarelo e azul - disse.

McLaren lança pintura em homenagem a Ayrton Senna; veja fotos:

O final de semana do GP de Mônaco de Fórmula 1 começa na próxima sexta-feira, dia 24, com os dois primeiros treinos livres. No sábado, será realizado o terceiro treino livre e o treino classificatório. A largada para as 78 voltas será no domingo, às 10h. Veja os horários:

Sexta-feira, dia 24 de maio



Treino livre 1: 8h30

Treino livre 2: 12h30



Sábado, 25 de maio



Treino livre 3: 7h30

Classificação: 11h



Domingo, 26 de maio



Corrida: 10h



