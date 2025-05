A- A+

McLaren resgata laranja clássico em nova pintura em homenagem a 1968 no GP de Mônaco

A McLaren volta às origens no Grande Prêmio de Mônaco de 2025. A equipe britânica apresentou nesta quarta-feira (21) uma pintura especial para seu carro, o MCL39, que será usada também na etapa de Montmeló, na Espanha. O visual aposta em um tom de laranja mais vibrante do que nunca e presta homenagem ao ano de 1968, marco importante na trajetória da escuderia.

Em 1968, com o modelo M7A e motores Cosworth, a então jovem equipe fundada por Bruce McLaren conquistava suas primeiras vitórias na Fórmula 1, com triunfos na Bélgica, Itália e Canadá. A pintura atual, batizada de "Riviera", remete à estética daquele carro icônico e à elegância do Principado de Mônaco, palco de uma das provas mais tradicionais do calendário.



Além de Bruce McLaren, nomes como Denny Hulme e Dan Gurney pilotaram o M7A, que quase levou a equipe ao título mundial contra a poderosa Lotus-Ford de Graham Hill — apelidado de "Mr. Mônaco". Agora, 57 anos depois, a McLaren relembra essa fase histórica como parte de uma ação conjunta com a patrocinadora OKX, que também reforça sua entrada no mercado europeu.

A nova pintura chega em um momento positivo para a equipe. Apesar do segundo lugar em Ímola, a McLaren lidera o campeonato de pilotos com Oscar Piastri — que tem 13 pontos de vantagem sobre seu companheiro Lando Norris e 22 sobre Max Verstappen. No Mundial de Construtores, soma 279 pontos, contra 147 da Mercedes.

Para o chefe de equipe Andrea Stella, no entanto, o favoritismo não está garantido. "Esperamos um fim de semana muito competitivo. Mônaco sempre oferece surpresas por causa de suas características únicas", afirmou.

O novo visual do carro estará nas ruas de Monte Carlo a partir desta sexta-feira (23), quando começam os primeiros treinos livres do GP de Mônaco. A largada da corrida está marcada para domingo (25), às 10h (horário de Brasília).

