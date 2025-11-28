A- A+

CORRIDA McLaren rouba cena e Piastri é o mais veloz em treino livre do GP do Catar; Bortoleto é 16º O treino foi bastante disputado e envolveu uma intensa briga entre Mercedes e Red Bull

Em uma disputa acirrada envolvendo Mercedes e Red Bull, a McLaren roubou a cena no final e garantiu uma dobradinha no primeiro e único treino livre para o GP do Catar de Fórmula 1, nesta sexta-feira. Oscar Piastri fez o melhor tempo com 1min20s924 com Lando Norris na segunda colocação. Fernando Alonso, da Aston Martin, terminou em terceiro.

O treino foi bastante disputado e envolveu uma intensa briga entre Mercedes e Red Bull. Ao final, porém, Verstappen terminou apenas na sexta colocação, enquanto George Russel caiu de rendimento e finalizou sua participação na parte intermediária da tomada de tempos. Sem destaque, Bortoleto foi 16º. Ele estava em 18º , mas ganhou duas posições no estouro do cronômetro.

Na parte final, os pilotos voltaram com pneus macios e as trocas de posições no trecho de cima da classificação se alternaram com Isack Hadjar chegando a fazer o melhor tempo. Ao fim da sessão, ele terminou em quinto, atrás de Carlos Sainz. Verstappen, Albon, Leclerc, Stroll e Antonelli completaram as dez primeiras posições.





Embalado pela vitória em Las Vegas, Verstappen deu mostras que vem trabalhando muito para ajustar o carro e chegou a fazer o melhor tempo na casa de 1min23s antes dos dez minutos de atividade. Sua alegria, porém, durou pouco. Russell, que também andou forte, esquentou ainda mais disputa desbancando o holandês logo em seguida dando ao primeiro treino livre, um caráter de intensa disputa.

Na mesma batida, Kimi Antonelli pisou fundo, desbancou o seu companheiro de equipe da Mercedes do primeiro posto e também passou a brigar efetivamente pelo melhor tempo no trabalho realizado no circuito internacional de Lusail, em Doha.

Carlos Sainz, Oscar Piastri, Isack Hadjar, Fernando Alonso e Charles Leclerc melhoraram suas marcas e aumentaram o ambiente de competitividade jogando o tetracampeão holandês para o oitavo lugar na primeira parte dos trabalhos. Com desempenho discreto, Bortoleto figurou na 14ª posição, caiu para o 18º postou e garantiu dois lugares acima no estouro do cronômetro. Ao final do treino, porém, a McLaren mostrou sua superioridade e comandou as duas primeiras colocações.

Os pilotos voltam ao circuito internacional de Lusail ainda nesta sexta-feira, para a realização do treino classificatório para a corrida sprint. A movimentação está prevista para ter início às 14h30 (horário de Brasília).

Confira o resultado do treino livre do GP do Catar:

1º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min20s924

2º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min20s982

3º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min21s310

4º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min21s404

5º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min21s503

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min21s504

7º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min21s609

8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min21s668

9º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min21s669

10º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min21s698

11º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min21s783

12º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min21s794

13º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min21s796

14º - George Russell (ING/Mercedes), 1min21s824

15º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min21s926

16º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min21s926

17º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min22s096

18º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min22s424

19º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min22s562

20º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min23s529

