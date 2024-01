McLaren surpreende e divulga pintura do carro para 2024 na Fórmula 1; confira

A- A+

A McLaren divulgou nesta terça-feira (16) a pintura oficial que usará durante a temporada de 2024 da Fórmula 1. A equipe de Woking se antecipou ao cronograma de apresentação do seu carro, que estava previsto para acontecer no dia 14 de fevereiro.

2024 McLaren livery: LAUNCHED!



Introducing our new look for the 2024 F1 season! #WhateverItTakes pic.twitter.com/n1nk6ImG5I — McLaren (@McLarenF1) January 16, 2024

Apesar da equipe manter as principais cores da última temporada, o laranja e o preto, a McLaren dessa vez retirou os detalhes em azuis do seu último modelo. A escuderia também definiu o nome do modelo, que será chamado de MCL38.

Após boa temporada em 2023, especialmente na segunda metade do campeonato, a McLaren optou por manter o inglês, Lando Norris, e o australiano, Oscar Piastri, como os seus dois pilotos para 2024.

Confira qual a data de lançamento das outras escuderias

Williams - 05/12/2024

Sauber - 05/12/2024

Alpine - 07/12/2024

Aston Martin - 12/02/2024

Ferrari - 13/02/2024

Mercedes - 14/02/2024

Alfa Romeo - Não divulgado

Alpha Tauri - Não divulgado

Hass - Não divulgado

A Fórmula 1 está de férias e retorna apenas no dia 2 de março com o GP do Bahrein. A temporada será a maior da história da categoria e contará com 24 corridas em seu calendário. A pré-temporada acontece dos dias 21 a 23 de fevereiro.

Veja também

Tênis Djokovic leva susto contra Popyrin, mas avança no Aberto da Austrália