McLaren minimiza cobranças de Norris em Monza e avisa: 'Somos uma equipe de dois carros'

A- A+

Principal concorrente de Max Verstappen na briga pelo título da temporada de Fórmula 1, Lando Norris poderia ter baixado a diferença para o holandês a 52 pontos no GP da Itália, disputado em Monza, neste domingo (1).

Contudo, o britânico terminou a prova apenas em terceiro (está 62 atrás), e deixou a pista reclamando da McLaren, que não o beneficiou na disputa com o companheiro Oscar Piastri.

O CEO Zak Brown deu uma resposta dura, dizendo que a equipe "tem dois pilotos."



"Não estou aqui para implorar para que alguém me deixe passar", reclamou Norris ao fim da corrida. Durante a prova, a McLaren afirmou pelo rádio para que seguissem a "regra do mamão." O inglês queria que a escuderia pedisse para Piastri - o ultrapassou durante a corrida - o devolvesse a posição.





A McLaren fazia uma corrida tranquila, com Norris na frente e Piastri em segundo. No fim, foram surpreendidos pela estratégia da Ferrari de uma parada que garantiu a vitória para Charles Leclerc.

A dobradinha escapou, mas Norris queria ao menos a segunda posição para aproveitar somente o sexto lugar de Verstappen e cobrava que a escuderia ordenasse a ultrapassagem.



Zak Brown explicou que a "regra do mamão" prega uma disputa sadia entre os pilotos dentro da equipe nas corridas.



Na visão do chefe da McLaren, ambos têm liberdade para disputar ultrapassagens e que não podem, apenas, se tocar ou baterem. O australiano ficou lado a lado com o companheiro na hora em que ganhou a posição.



"(Piastri) Foi agressivo, fez uma jogada agressiva", disse Brown, à Sky Sports F1 após a corrida, explicando o que viu da prova. "O começo deles foi ótimo e foi isso que havíamos discutido, ficar atrás um do outro e se comportar para garantir que ninguém mais pudesse passá-los", explicou.



"Acho que Lando provavelmente foi pego de surpresa com esse movimento, pensando: 'vamos apenas fazer uma dobradinha e ver se conseguimos abrir uma pequena vantagem, então é algo que discutiremos internamente' As regras do mamão são: é seu companheiro de equipe, corra com força, corra limpo com ele, não toque, e isso aconteceu. Foi uma ultrapassagem agressiva, então essa é uma conversa que teremos, foi um pouco estressante no pit wall, mas na verdade é apenas respeito ao seu companheiro de equipe", disse o CEO, minimizando possível crise.



Mas, ao se deparar com as reclamações de Norris, Brown foi mais ríspido e deu uma resposta dura ao inglês. "Ambos são jovens pilotos que querem vencer, sempre acreditamos em ter dois números um, esse sempre foi o jeito da McLaren, pode ser difícil de administrar e vimos isso com Senna e Prost", afirmou, antes de disparar.



"Eles se dão muito bem, correm entre si de forma limpa e isso é filosófico. Mas você é uma equipe de um carro ou de dois carros? A coisa mais fácil teria sido para Lando simplesmente sair e não ter que colocar decisões difíceis no pit wall, mas Andrea (Stella) e eu estamos fazendo uma corrida de cada vez."



O chefe de equipe Andrea Stella parabenizou a Ferrari pela vitória em Monza e evitou polemizar mais o resultado "decepcionante" para a McLaren.

"Bem, em termos de expectativa e impressão dos pilotos e da ultrapassagem em si, teremos que dar uma olhada com alguma calma e fazer uma revisão junto com eles e avaliar a situação", se esquivou Stella.



"Se houver algum aprendizado a ser tirado daí, levaremos para o futuro", completou, sem ser claro sobre uma possível mudança de ideia em relação às ordens dentro da pista. A Fórmula 1 volta daqui duas semanas, com o GP do Azerbaijão.

Veja também

Paralimpíadas 2024 Pernambucana Carolina Santiago fatura o ouro nos 50m livre S13, em Paris