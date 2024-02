A- A+

Olimpíadas Medalhas olímpicas de Paris-2024 conterão um fragmento da Torre Eiffel Os 18 gramas da Torre Eiffel incrustados em cada medalha foram extraídos das peças da 'Dama de Ferro' procedentes das reformas do monumento

Ouro, prata, bronze: as medalhas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, apresentadas nesta quinta-feira (8), também terão um pedaço da Torre Eiffel, com uma peça hexagonal da ‘Dama de Ferro’ colocada em cada uma das 5.084 condecorações.

A frente das medalhas é decorada com um hexágono de ferro procedente da Torre Eiffel e com o logotipo Paris-2024, de onde emanam raios gravados no metal da medalha.

No verso, o Comitê Olímpico Internacional (COI) impõe a representação da deusa grega da vitória Niké, do Estádio Panatenaico e da Acrópole, mas Paris-2024 obteve autorização excepcional para acrescentar o desenho da Torre Eiffel.

A disciplina pela qual a medalha é concedida está inscrita na borda da medalha.

Para as medalhas Paralímpicas, não há figuras no verso da medalha, portanto o desenho será uma vista inferior da Torre Eiffel, com a inscrição Paris-2024 em Braille universal.

O presidente do Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos (COJO), Tony Estanguet, explicou nesta quinta-feira, ao revelar as medalhas, que a ideia da Torre Eiffel "foi recebida com consenso e nós gostamos". Agradeceu também ao prefeito de Paris e à Sociedade da Torre Eiffel por terem informado ao COJO que "partes da Torre Eiffel permaneciam inutilizáveis".

Leia também • Saiba quais modalidades entram e quais saem para as Olimpíadas em 2024

- "Um pedaço da França" -

"Ganhar uma medalha é pegar um pedaço da história, mas agora ganhar essa medalha olímpica é também pegar um pedaço da França, um fragmento da nossa herança", declarou Martin Fourcade, presidente da comissão de atletas do COJO e campeão olímpico.

Os 18 gramas da Torre Eiffel incrustados em cada medalha foram extraídos das peças da 'Dama de Ferro' procedentes das reformas do monumento e que foram mantidas em segredo em hangares nos arredores de Paris.

"É um dia histórico, um projeto único e a representação perfeita da ambição que colocamos neste patrocínio", disse Antoine Arnault, vice-presidente do conselho de administração da holding Christian Dior SE, controlada pela LVMH.

Esse grupo de luxo anunciou o patrocínio dos Jogos Olímpicos no verão (boreal) passado. A joalharia Chaumet, propriedade da LVMH, foi a responsável pela concepção destas medalhas, que serão fabricadas pela instituição monetária nacional Monnaie, em Paris.

Cada uma terá 85 mm de diâmetro, 9,2 mm de espessura e pesos diferentes: 529 gramas para a medalha de ouro, 525 gramas para a medalha de prata e 455 gramas para a medalha de bronze.

O peso, tamanho, formato, as representações no verso das medalhas e a proibição de perfurar o objeto são condições impostas pelo COI.

Optou-se por colocar a peça da Torre Eiffel "no centro da medalha, dar-lhe uma forma hexagonal que lembra a França e colocá-la como um centro que irradia raios facetados em ouro, que lembram o brilho da França", explica Clémentine Massonnat, encarregada da criação das medalhas.

Veja também

Disputa Brasil fica em 8º no revezamento em águas abertas no Mundial de Esportes Aquáticos