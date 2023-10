Pan-Americano: medalhas podem surgir para o Brasil já neste fim de semana

A- A+

No primeiro final de semana de disputas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, o Brasil está no páreo para conquistar medalhas. As perspectivas são boas de sair vencedor no skate street, ginástica artística e na natação.

Sábado (21)

Um dos nomes mais populares da delegação brasileira, Rayssa Leal é a grande favorita a conquistar o lugar mais alto do pódio no skate street, a partir das 11h. Mas a Fadinha não está sozinha. Pâmela Rosa é outra brasileira que está na competição, podendo gerar dobradinha brasileira na modalidade.

A natação é um esporte que proporciona muitos resultados positivos ao Time Brasil. Já no primeiro dia de competições da modalidades, quatro provas podem entregar medalhas ao país, nos 100 metros peito, 200 metros borboleta, 400m livre e 4x100m livre. Na disputa, destaque para Léo de Deus que busca o tetracampeonato nos 200 metros borboleta. As finais na piscina começam a partir das 16h.

Na ginástica artística, o Brasil entra na disputa por equipes masculino a partir das 18h30. O time brasileiro formado por Arthur Nory, Yuri Guimarães, Diogo Soares, Patrick Correa e Bernardo Actos defende o atual reinado conquistado em Lima 2019.

Domingo (22)

Neste domingo, a partir das 18h, será o momento da seleção feminina de ginástica artística brilhar. Atual vice-campeão mundial, o time brasileiro foi completo com Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Julia Soares e Carolyne Pedro. Pelo fato dos Estados Unidos não mandarem seu time principal, surge como favorito ao ouro.

Nas piscinas, o Brasil entra com muitas possibilidades no segundo dia da natação, que tem as provas dos 100 metros borboleta, 200 metros costas, 200 metros livres e 4x100 livre misto na agenda, com as finais iniciando às 16h. Uma das principais provas do país, o 200 metros livre promete bons resultados em ambos gêneros, mas tem em Fernando Scheffer a maior esperança: o gaúcho é o atual campeão da prova e medalhista de bronze em Tóquio.

