Medalhista de ouro no Rio-2016, Tori Bowie morre aos 32 anos

Velocista americana e medalhista de ouro nas Olimpíadas do Rio-2016, Tori Bowie faleceu nesta quarta-feira (3), aos 32 anos. A noticia foi divulgada pela Icon Management, agência esportiva que representava a atleta, nas redes sociais, mas a causa da morte não foi divulgada.

“Estamos devastados em compartilhar a triste notícia de que Tori Bowie faleceu. Perdemos uma cliente, querida amiga, filha e irmã. Tori era uma campeã... um farol de luz que brilhava tanto! Estamos verdadeiramente com o coração partido e nossas orações estão com a família e amigos.", disse o comunicado.

“We’re devasted to share the very sad news that Tori Bowie has passed away. We’ve lost a client, dear friend, daughter and sister. Tori was a champion…a beacon of light that shined so bright! We’re truly heartbroken and our prayers are with the family and friends. pic.twitter.com/ES83SjM7u4