Jogos olímpicos Medalhista em Tóquio 2021, Bruno Fratus anuncia que está fora dos Jogos Olímpicos de Paris Velocista brasileiro conviveu com um série de lesões nos últimos anos

Um dos grandes nomes da natação brasileira nos últimos anos, medalhista de bronze nos 50 metros livre em Tóquio 2021 e um dos nadadores mais regulares de todos os tempos, Bruno Fratus anunciou nesta terça-feira (30), que não estará presente na seletiva brasileira olímpica de natação, que ocorre na próxima semana - seis a 11 de maio - e consequentemente fora dos Jogos Olímpicos. O atleta alegou não estar na melhores condições físicas, técnicas e psicológicas para o desafio.

"Quem tem me acompanhado mais de perto tem visto que nesses últimos meses, eu venho lidando com lesões, cirurgias, muita fisioterapia e é inegável que tudo isso impactou na regularidade de treinos e competições", começou.

Ainda segundo o nadador, nos últimos 18 meses, Bruno passou por quatro cirurgias, três no ombro direito e uma no joelho esquerdo, fato que lhe deixou longe das piscinas já por um longo período. Segundo ele, toda essa conjuntura impede que o medalhista olímpico e mundial esteja em um patamar competitivo adequado.

"Tudo isso impossibilitou uma preparação que me colocasse em uma posição competitiva em Paris, a menos de 100 dias. Por mais difícil que seja, eu optei por não competir a seletiva olímpica semana que vem e consequentemente não estarei em Paris".

Trajetória

Atualmente com 34 anos, Bruno Fratus começou na natação aos 11. O atleta teve algum destaque nas categorias de base, mas já foi no adulto que o nadador começou a despontar. Entre as principais conquistas da carreira, estão a medalha de bronze em Tóquio 2021, quatro medalhas em mundiais - três pratas e um bronze - e sete medalhas pan-americanas - cinco ouros e duas pratas.

