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VÔLEI Medalhista olímpica Carolana revela ter tido câncer do colo do útero: "Estou bem e pronta" Central detalha período 'desafiador' desde diagnóstico em abril até cirurgias nos últimos meses: 'Estou compartilhando isso porque a prevenção salva vidas'

A central Carolana, medalhista nos Jogos de Paris-2024 (bronze) e Tóquio-2020(prata), revelou nesta terça-feira, ter realizado duas cirurgias, em junho e em agosto, além de um tratamento para lidar com um câncer do colo do útero encontrado em abril de 2026. Atualmente no Nebraska-EUA, a brasileira realizou a postagem em sua conta do Instagram, comentando sobre sua vida para alertar à importância dos cuidados com a própria saúde.

"O Setembro Amarelo aqui no Brasil é um mês que nos lembra sobre prevenção, cuidado e, acima de tudo, sobre a importância de valorizar a vida. E foi exatamente com isso em mente que decidi compartilhar uma parte muito pessoal da minha história. Em abril, fui diagnosticada com câncer do colo de útero. Foram alguns meses desafiadores, duas cirurgias e muitas decisões difíceis. Mas, graças a Deus, estou bem e pronta para continuar vivendo e fazendo o que amo. Estou compartilhando isso porque a prevenção salva vidas — e ela salvou a minha", escreveu.

A atleta que se aposentou da seleção brasileira em 2025 disse que foi "através de um exame de rotina que meu médico conseguiu identificar o tumor em estágio inicial, e isso fez toda a diferença no meu tratamento":

"Então, agora que o Setembro Amarelo chega ao fim, fica aqui o meu convite para vocês: cuidem de vocês mesmos. Por mais corrida que a vida fique, reservem um tempo para aquilo que realmente importa. Coloquem-se como prioridade. Vocês são importantes para vocês mesmos e para as pessoas que amam vocês. A vida vale a pena ser vivida. Um beijo enorme para vocês, e nos vemos nas quadras. Cuidem-se! Com, Carol", escreveu.





Retorno às quadras

No vídeo, além de orientar os seguidores a se cuidarem, Carolana disse que já planeja voltar às quadras.

— É nesse ponto que eu venho fazer um convite para vocês, para que não negligenciem quanto à saúde. Foi graças a uma consulta de rotina que a doutora identificou o tumor. Tava bem no iniciozinho e por isso eu consegui passar por todo o tratamento me sentindo bem, e que hoje eu estou aqui e fora de perigo. Então cuidem-se. Não importa o quanto o dia a dia seja corrido, façam um tempo para aquilo que realmente é importante: Cuidar de vocês. Se coloquem como prioridade e lembrem-se que você é importante para você e para as pessoas que te amam, que estão ao seu redor. Então é isso. Fica esse convite especial. Viver vale a pena e cuidar da saúde só depende de nós, "tá" bom? — disse.

E continou: — Graças a Deus, eu estou bem e, se Deus quiser, a gente se encontra aí nas quadras, "tá" bom? Um beijo a todos. Cuidem-se.

Mineira, Ana Carolina "Carolana" da Silva tem 35 anos e atua nos Estados Unidos pelo Nebraska. A experiente central, que no auge chegou a ser uma das melhores centrais do volei mundial, foi revelada pelo Mackenzie. Mas também atuou no Pinheiros, Rio de Janeiro (atual Flamengo), Belediyspor-TUR, Praia Clube, além do italiano Scandicci.

Neste período foi um dos destaques da seleção vestindo a camisa por dez anos, conquistando a prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e o bronze em Paris-2024.

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