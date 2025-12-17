A- A+

Canoagem Medalhista olímpico, Isaquias Queiroz passa por cirurgia no olho direito Procedimento, realizado em Belo Horizonte, foi feito para retirada de pterígio no local

Medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 2020, o brasileiro Isaquias Queiroz passou por uma cirurgia no olho direito na manhã desta quarta-feira. O procedimento, realizado em Belo Horizonte, foi feito para retirada de pterígio, uma membrana benigna que se desenvolve na superfície do olho, no local.

Isaquias permanecerá afastado das atividades por 15 dias e nas primeiras 24 horas utilizará tampão ocular. Após esse período, o atleta estará liberado para retornar gradualmente aos treinos na água.

O atleta optou por realizar o procedimento no fim do ano, com o objetivo de evitar interferências em sua programação de treinamentos e competições. Todo o processo foi realizado com assistência da área médica do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e sob supervisão da Confederação Brasileira de Canoagem.

Isaquias conquistou duas pratas e um bronze na Olimpíada do Rio-2016, um ouro em Tóquio-2020 e uma prata em Paris-2024.

Veja a nota oficial

"A Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa) informa que o atleta da Canoagem Velocidade, medalhista olímpico Isaquias Guimarães Queiroz, foi submetido nesta manhã a um procedimento cirúrgico para retirada de pterígio no olho direito, realizado com sucesso em Belo Horizonte (MG), pelo Dr. Guilherme Mourão.

O pterígio é uma membrana benigna que se desenvolve na superfície do olho e pode causar irritação, coceira, desconforto e leve dificuldade visual, especialmente em ambientes com alta reflexão da luz, como ocorre na prática da canoagem, devido ao reflexo do sol na água.

A cirurgia transcorreu sem intercorrências. Por orientação médica, Isaquias permanecerá afastado das atividades por 15 dias. Nas primeiras 24 horas, o atleta utilizará tampão ocular, com retorno médico programado para sete dias após a cirurgia, a fim de avaliar a evolução do pós-operatório. Após esse período, o atleta estará liberado para retornar gradualmente aos treinos na água.

O atleta optou por realizar o procedimento neste período do ano, em que se encontra de férias, com o objetivo de evitar interferências em sua programação de treinamentos e competições. Todo o processo foi realizado com assistência da área médica do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e sob supervisão da Confederação Brasileira de Canoagem.

A CBCa acompanha a recuperação do atleta neste período, ele se encontra bem"

