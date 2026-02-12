Qui, 12 de Fevereiro

Medalhista que confessou traição ao vivo nos Jogos de Inverno pede desculpas

Revelação sobre traição durante entrevista olímpica gerou repercussão pública, críticas internas e desconforto da ex-namorada do biatleta: 'Difícil perdoar', afirmou a mulher

O biatleta que ganhou a medalha de bronze e admitiu ter traído a ex-namorada ao vivo após a prova masculina de 20 km do biatlo nos Jogos de Inverno pediu desculpas pela atitude, que acabou por ofuscar o desempenho esportivo e a vitória dos colegas de pódio. O norueguês Sturla Holm Laegreid diz que a confissão desviou a atenção de um momento importante para a equipe do país.

Visivelmente emocionado, Laegreid afirmou na ocasião que aquela havia sido “a pior semana de sua vida” e explicou que o relacionamento havia terminado em razão de sua infidelidade. O episódio transformou um momento tradicionalmente dedicado à celebração esportiva em uma exposição íntima.

No mesmo pódio estava o compatriota Johan-Olav Botn, medalhista de ouro, que dedicou a vitória ao ex-companheiro de equipe Sivert Guttorm Bakken, morto em dezembro, e gritou o nome dele ao cruzar a linha de chegada em primeiro lugar, em Cortina. Ainda assim, a repercussão da confissão pública de Laegreid ofuscou parcialmente o gesto simbólico e emocional do campeão.

'Não estou sendo eu mesmo'
Em pronunciamento anônimo a um jornal da Noruega, a ex-namorada de Laegreid afirmou que "não escolheu ser colocada nessa posição", e disse que "é difícil perdoar" o ex-namorado, "mesmo após uma declaração de amor diante do mundo inteiro".

 

Posteriormente, a emissora estatal NRK divulgou um novo comunicado de Laegreid com pedidos formais de desculpas.

“Lamento profundamente ter trazido essa história pessoal à tona em um dia que era de celebração para o biatlo norueguês”, declarou o atleta: “Não estou sendo eu mesmo nestes dias e não estou pensando com clareza. Minhas desculpas vão para Johan-Olav, que merecia toda a atenção após conquistar o ouro".

Ele também se retratou pela exposição da figura da ex-namorada.

"Minhas desculpas também vão para minha ex-namorada, que acabou involuntariamente sob os holofotes da mídia. Espero que ela esteja bem. Não posso mudar o que aconteceu, mas agora vou deixar isso para trás e focar nas Olimpíadas. Não responderei a mais perguntas sobre isso”, afirmou.

Antes disso, em coletiva de imprensa, o atleta já havia dito esperar não ter “estragado” o dia do companheiro.

A atitude também gerou críticas no próprio meio esportivo. O ex-companheiro de equipe Johannes Thingnes Boe afirmou que Laegreid estava “completamente errado”, evidenciando a divisão de opiniões provocada pelo episódio.

