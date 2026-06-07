Médico da seleção da Dinamarca atualiza estado de saúde de Eriksen
Jogador de 34 anos caiu desacordado durante amistoso contra a Ucrânia, mas está consciente
O médico Morten Boesen, da seleção dinamarquesa, atualizou o estado de saúde do meio-campista Christian Eriksen, de 34 anos, que caiu desacordado durante o amistoso entre Dinamarca e Ucrânia, neste domingo, no Odense Stadium. Segundo o profissional, o jogador está bem e saiu do estádio pelos próprios meios.
— Christian está bem e saiu do campo pelos próprios meios. Pelo que pude observar, o marca-passo respondeu como deveria. Ele ficou inconsciente por um breve período, mas recuperou a consciência muito rapidamente, e conseguimos entrar em contato com ele logo em seguida — disse Morten Boesen.
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Além disso, Morten Boesen afirmou que o marca-passo, implantado em Eriksen após episódio semelhante durante a Eurocopa de 2021, respondeu como deveria.
O jogador do Wolfsburg ficou inconsciente por um breve período, mas recuperou a consciência muito rapidamente. Agora, ele passará por exames no hospital para determinar o que causou o incidente.
A partida foi encerrada aos 19 minutos do segundo tempo com vitória da seleção dinamarquesa por 2 a 1. O jogador de 34 anos colocou a mão na região do tórax e caiu no gramado.
Os atletas rapidamente perceberam a gravidade da situação e exigiram a rápida entrada da equipe médica.
Depois de cerca de 10 minutos de atendimento, Eriksen foi retirado do gramado cercado pelos demais jogadores e coberto, e deixou o campo aplaudido pelas duas torcidas. Antes da partida, o atleta havia sido homenageado por ter completado 150 jogos com a camisa da seleção dinamarquesa.
Veja o que disse o médico da Dinamarca
“Christian está bem e saiu do campo pelos próprios meios. Pelo que pude observar, o marca-passo respondeu como deveria.
Ele ficou inconsciente por um breve período, mas recuperou a consciência muito rapidamente, e conseguimos entrar em contato com ele logo em seguida.
Agora ele passará por exames adicionais no hospital para determinar o que causou o incidente. Mantemos contato contínuo com ele e com os médicos do hospital.
Mas Christian está bem e me pediu que transmitisse suas saudações a todos os jogadores e dissesse a eles que ele estava bem.”