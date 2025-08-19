A- A+

Sport Médico do Sport confirma lesão em Igor Cariús e lateral para por até quatro semanas Jogador só deve voltar a ajudar o time na partida diante do Corinthians, pela 24ª rodada

O Sport ganhou uma baixa considerável para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A. O lateral-esquerdo Igor Cariús teve constatada uma lesão na panturrilha esquerda, logo após ser substituído na partida contra o São paulo, no último final de semana.

A informação foi divulgada pelo diretor médico do Sport, André Gomes, no CT José de Andrade Médicis, na tarde desta terça-feira (19).

O prazo de recuperação do jogador é de quatro semanas. Assim, Cariús só deve voltar a ficar à disposição contra o Corinthians, em duelo válido pela 24ª rodada. Ele perderá os jogos diante de Palmeiras, Vasco e RB Bragantino.

Sem o titular da posição, a expectativa é que Daniel Paulista acione Kévyson, que chegou por empréstimo junto ao Santos na atual janela de transferências. O lateral foi utilizado pelo treinador em quatro oportunidades, todas saindo do banco de reservas - perante Juventude, Botafogo, Bahia e São Paulo.

