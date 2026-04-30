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FUTEBOL Médico que operou Éder Militão diz que cirurgia era única opção: "Lesão dele foi muito grave" Defensor do Real Madrid não tem prazo para retornar aos gramados e não disputará a Copa do Mundo

O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, foi à Finlândia para passar por uma cirurgia após romper o tendão proximal do músculo bíceps femoral da perna esquerda. Lá, o defensor foi atendido pelo cirurgião Lasse Lempainen, que revelou, em entrevista ao jornal Marca, da Espanha, que o procedimento era a única opção para o brasileiro.

— Não havia outra opção. Militão é meu paciente e temos uma relação de confiança entre médico e paciente. Não posso revelar nada que já não tenha sido publicado. O que posso dizer é que a lesão dele foi muito grave. A única opção era a cirurgia: com essa lesão na coxa, ele não conseguiria continuar sua carreira profissional no mais alto nível — disse Lasse Lempainen.

Com a operação, é certo de que o Militão ficará de fora da Copa do Mundo de 2026, apesar de não ter um prazo para retornar aos gramados. O médico, inclusive, afirmou que depende da condição física para o jogador atingir o auge de sua condição física novamente, mas ponderou que, de modo geral, uma lesão grave na coxa leva de quatro a seis meses de recuperação.

— Depende da condição física do jogador antes da lesão. De modo geral, quando um jogador de futebol de alto nível sofre uma lesão grave na coxa, leva entre quatro e seis meses para que ele consiga retornar à competição em alto nível — ponderou o médico.

O médico finlandês de 47 anos é especialista em cirurgias ortopédicas, com PhD em recuperação de lesões na parte posterior da coxa. Ele já atendeu inúmeros atletas de alto rendimento, como o goleiro alemão Ter Stegen, o francês Ousmane Dembélé e o inglês Reece James.

Nesta terça-feira, Militão foi submetido a uma cirurgia realizada pelo Dr. Lasse Lempainen, na Finlândia, sob supervisão do Real Madrid. Segundo nota do clube merengue, a operação foi um sucesso, mas o zagueiro deve voltar a campo apenas em outubro, ficando de fora da Copa do Mundo.

Éder Militão iniciará sua reabilitação nos próximos dias e a expectativa é de que retorne aos gramados apenas em outubro.

Militão sofreu a lesão muscular na vitória do Real Madrid sobre o Alavés, no Santiago Bernabéu, na semana passada. Ao ser substituído no fim do primeiro tempo, a impressão inicial era de que o problema não seria grave, mas o diagnóstico foi piorando com o passar dos dias.

Ontem, o defensor foi à Islândia para ser avaliado por um médico especialista para definir o tratamento da lesão muscular grave na coxa esquerda. Diante dos riscos de um agravamento, Éder Militão acatou a orientação de cirurgia, que foi realizada nesta terça-feira e o tirou da Copa do Mundo de 2026.

Aos 28 anos, o defensor defendeu o Brasil em 2022 e agora coloca o foco no Mundial de 2030, que será sediado por Espanha, Portugal e Marrocos. No Mundial de 2026, a seleção brasileira estreia no dia 13 de junho, contra Marrocos, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). A convocação para o Mundial será no dia 18 de maio.

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