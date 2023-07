A- A+

Médicos fazem exames para saber por que coração de filho de LeBron James parou durante treino Pais estão "aliviados" com melhora do jovem de 18 anos, diz site; amigo e filho de outra lenda dos Lakers rebate internauta que sugeriu "contágio" de problema cardíaco

Bronny James passa bem após o "susto" durante um treinamento de basquete, na segunda-feira, afirmaram ao "TMZ" fontes próximas à família, nesta quarta-feira.

O filho do astro do esporte LeBron James sofreu uma parada cardíaca durante o treino, conforme revelou o site. O jovem de 18 anos precisou ser levado às pressas para o hospital após passar mal e ficar inconsciente. Ele chegou a ficar internado na UTI por um curto período. Agora, os médicos querem fazer mais exames para descobrir por que o coração do jovem parou.

"Bronny está muito melhor - bem o suficiente para que seus pais estejam mais calmos. Eles estão ansiosos para saber o que fez o coração de Bronny parar, mas eles parecem ter recebido garantias suficientes de seus médicos para conter o medo. Uma palavra usada para descrevê-los: otimistas", diz o site.

Desde a emergência médica, o rapaz e os parentes têm recebido uma onda de solidariedade de fãs e colegas. Votos de melhoras partiram, por exemplo, de Shareef O’Neal, filho de outra lenda dos Laker, Shaquille O'Neal. Ao saber que o amigo havia passado mal, ele comentou nas redes sociais: "Não, não".

Filho de Shaquille O'Neal rebate internauta

Em 2018, antes de iniciar a própria carreira no basquete universitário, Shareef O’Neal precisou passar por uma cirurgia cardíaca por causa de uma artéria coronária anômala, condição que poderia levá-lo a uma morte súbita. Nesta terça, ele respondeu a um usuário do Twitter que sugerir que os problemas cardíacos dele eram "contagiosos".



"Isso é muito desrespeitoso da sua parte", disse Shareef, num tuíte já deletado. "Eu estive perto de Bronny por muito tempo antes disso acontecer. Vou orar por você. Você precisa de ajuda".

Outros internautas também rebateram o CEO do Twitter, Elon Musk, que apontou um possível elo entre a parada cardíaca de Bronny e a vacina de Covid-19. Usuários destacaram que a alegação não tem qualquer base científica e pediram respeito à família.

"Você é pai. Você gostaria que as pessoas especulassem coisas sobre qualquer um de seus filhos? De jeito nenhum. Ore para que Bronny esteja bem e não deixe as pessoas promoverem nenhuma causa [neste caso, anti-vacina]", escreveu um internauta.

Como está o estado de saúde do filho de LeBron James?

O caso de Bronny ocorreu nesta segunda-feira. Segundo a família, ele têm quadro de saúde estável e não está mais na UTI.

"Ontem [segunda-feira], enquanto praticava, Bronny James sofreu uma parada cardíaca. A equipe médica conseguiu tratar Bronny e levá-lo ao hospital. Ele agora está em condição estável e não está mais na UTI. Pedimos respeito e privacidade para a família James e atualizaremos a mídia quando houver mais informações", diz uma nota publicada pela família do atleta nas redes sociais.

"LeBron e Savannah desejam publicamente enviar seus mais profundos agradecimentos e agradecimentos à equipe médica e atlética da USC por seu incrível trabalho e dedicação à segurança de seus atletas", continua o texto.

Em junho, Bronny James anunciou pelo Instagram que estava se unindo ao plantel da USC, universidade no sul da Califórnia, antes de entrar na NBA. O armador é um recruta de quatro estrelas da classe de 2023.

"Muito orgulhoso de você, filho!", escreveu LeBron, ao compartilhar a novidade do filho.

Nesta terça-feira, o porta-voz da família afirmou que LeBron e a mulher, Savannah, enviam os mais profundos agradecimentos à equipe médica e atlética da USC pelo "incrível trabalho e dedicação à segurança de seus atletas".

Fontes contaram ao TMZ que os serviços de emergência foram acionados até o Galen Center, onde a equipe da USC treina e joga. Bronny foi levado inconsciente numa ambulância para o hospital.

