Medina, Filipinho e Alejo avançam às oitavas de etapa na Nova Zelândia
Outros seis brasileiros devem estrear na madrugada deste sábado
O Brasil começou bem a nova etapa de Raglan (cidade da Nova Zelândia), incluída este ano na elite do circuito mundia de surfe, a World Surf League (WSL). Na madrugada desta sexta-feira (15) Gabriel Medina, Filipe Toledo e Alejo Muniz avançaram às oitavas de final nas ondas para o lado esquerdo da praia de Manu Bay.
Outros seis brasileiros ainda estrearão em Raglan, a quarta etapa da WSL: Yago Dora, Samuel Pupo, Mateus Herdy, Italo Ferreira, Miguel Pupo e Luana Silva. A janela da etapa neozelandesa vai até 25 de maio.
Estreando com a lycra amarela por liderar o ranking, o Medina foi o primeiro do país a se classificar ao vencer o havaiano Eli Hanneman, com somatório de 15.20 contra 10.06 do adversário. O duelo das nas oitavas será contra o compatriota Filipinho, bicampeão mundial. Os dois já se enfrentaram nesta temporada, na etapa de Gold Coast (Austrália). Na ocasião, Filipinho derrotou Medina.
Leia também
• Brasil tem 6 surfistas no Top 10 da WSL; Medina e Luana conquistam Tríplice Coroa australiana
• Filipe Toledo faz bateria impecável e elimina Gabriel Medina em Gold Coast
• Gabriel Medina, Samuel Pupo e Italo Ferreira avançam às semifinais em Margaret River
Natural de Ubatuba (SP), Filipinho avançou às oitavas após duelo 100% brasileiro contra João Chianca, surfista de Saquarema (RJ). O paulista totalizou 15.66 contra 10.84 de Chumbinho.
Quem também foi bem no mar de Manu Bay foi Alejo Muniz, argentino naturalizado brasileiro, que eliminou o australiano George Pittar. Muniz somou 15.50 contra 14.84. O adversário nas oitavas será o indonésio Rio Waida.
Resultados da primeira fase masculina
Crosby Colapinto (EUA) 10.70 x 9.40 Jordy Smith (AFS)
Griffin Colapinto (EUA) 4.17 x 10.50 Alan Cleland (MEX)
Gabriel Medina (BRA) 15.20 x 10.06 Eli Hanneman (HAV)
Filipe Toledo (BRA) 15.66 x 10.84 João Chianca (BRA)
Jake Marshall (EUA) 11.46 x 11.97 Liam O`Brien (AUS)
Ethan Ewing (AUS) 10.00 x 14.33 Morgan Cibilic (AUS)
Connor O`Leary (JAP) 13.44 x 15.20 Rio Waida (INA)
George Pittar (AUS) 14.84 x 15.50 Alejo Muniz (BRA)
Demais estreias
Yago Dora (BRA) x Luke Thompson (AFS)
Barron Mamiya (HAV) x Marco Mignot (FRA)
Samuel Pupo (BRA) x Cole Houshmand (EUA)
Leonardo Fioravanti (ITA) x Mateus Herdy (BRA)
Italo Ferreira (BRA) x Seth Moniz (HAV)
Kanoa Igarashi (JAP) x Joel Vaughan (AUS)
Jack Robinson (AUS) x Kauli Vaast (HAV)
Miguel Pupo (BRA) x Callum Robson (AUS)
Oitavas de final masculinas
Crosby Colapinto (EUA) x Griffin Colapinto (EUA)
Gabriel Medina (BRA) x Filipe Toledo (BRA)
Liam O'Brien (AUS) x Morgan Cibilic (AUS)
Rio Waida (INA) x Alejo Muniz (BRA)