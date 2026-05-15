Sex, 15 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta15/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SURFE

Medina, Filipinho e Alejo avançam às oitavas de etapa na Nova Zelândia

Outros seis brasileiros devem estrear na madrugada deste sábado

Reportar Erro
Gabriel Medina e Filipe ToledoGabriel Medina e Filipe Toledo - Foto: Andrew Shield/World Surf League

O Brasil começou bem a nova etapa de Raglan (cidade da Nova Zelândia), incluída este ano na elite do circuito mundia de surfe, a World Surf League (WSL). Na madrugada desta sexta-feira (15) Gabriel Medina, Filipe Toledo e Alejo Muniz avançaram às oitavas de final nas ondas para o lado esquerdo da praia de Manu Bay. 

Outros seis brasileiros ainda estrearão em Raglan, a quarta etapa da WSL: Yago Dora, Samuel Pupo, Mateus Herdy, Italo Ferreira, Miguel Pupo e Luana Silva. A janela da etapa neozelandesa vai até 25 de maio.

Estreando com a lycra amarela por liderar o ranking, o Medina foi o primeiro do país a se classificar ao vencer o havaiano Eli Hanneman, com somatório de 15.20 contra 10.06 do adversário. O duelo das nas oitavas será contra o compatriota Filipinho, bicampeão mundial. Os dois já se enfrentaram nesta temporada, na etapa de Gold Coast (Austrália). Na ocasião, Filipinho derrotou Medina.

Leia também

• Brasil tem 6 surfistas no Top 10 da WSL; Medina e Luana conquistam Tríplice Coroa australiana

• Filipe Toledo faz bateria impecável e elimina Gabriel Medina em Gold Coast

• Gabriel Medina, Samuel Pupo e Italo Ferreira avançam às semifinais em Margaret River

Natural de Ubatuba (SP), Filipinho avançou às oitavas após duelo 100% brasileiro contra João Chianca, surfista de Saquarema (RJ). O paulista totalizou 15.66 contra 10.84 de Chumbinho.

Quem também foi bem no mar de Manu Bay foi Alejo Muniz, argentino naturalizado brasileiro, que eliminou o australiano George Pittar. Muniz somou 15.50 contra 14.84. O adversário nas oitavas será o indonésio Rio Waida.

Resultados da primeira fase masculina

Crosby Colapinto (EUA) 10.70 x 9.40 Jordy Smith (AFS)

Griffin Colapinto (EUA) 4.17 x 10.50 Alan Cleland (MEX)

Gabriel Medina (BRA) 15.20 x 10.06 Eli Hanneman (HAV)

Filipe Toledo (BRA) 15.66 x 10.84 João Chianca (BRA)

Jake Marshall (EUA) 11.46 x 11.97 Liam O`Brien (AUS)

Ethan Ewing (AUS) 10.00 x 14.33 Morgan Cibilic (AUS)

Connor O`Leary (JAP) 13.44 x 15.20 Rio Waida (INA)

George Pittar (AUS) 14.84 x 15.50 Alejo Muniz (BRA)

Demais estreias

Yago Dora (BRA) x Luke Thompson (AFS)

Barron Mamiya (HAV) x Marco Mignot (FRA)

Samuel Pupo (BRA) x Cole Houshmand (EUA)

Leonardo Fioravanti (ITA) x Mateus Herdy (BRA)

Italo Ferreira (BRA) x Seth Moniz (HAV)

Kanoa Igarashi (JAP) x Joel Vaughan (AUS)

Jack Robinson (AUS) x Kauli Vaast (HAV)

Miguel Pupo (BRA) x Callum Robson (AUS)

Oitavas de final masculinas

Crosby Colapinto (EUA) x Griffin Colapinto (EUA)

Gabriel Medina (BRA) x Filipe Toledo (BRA)

Liam O'Brien (AUS) x Morgan Cibilic (AUS)

Rio Waida (INA) x Alejo Muniz (BRA)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter