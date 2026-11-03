Medina quebra jejum, vence etapa em Cloud 9, nas Filipinas, e ocupa vice-liderança da WSL

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O brasileiro Gabriel Medina voltou a ocupar o posto mais alto do pódio na madrugada desta terça-feira. Sem vencer na elite do surfe desde abril de 2023, ele faturou a etapa de Cloud 9, do Circuito Mundial da WSL, em disputa realizada nas Filipinas.





Na campanha, ele teve de superar o compatriota Yago Doda (líder do ranking) na semifinal e faturou o título com uma vitória sobre o australiano Jack Robinson. O feito selou o fim de 1.285 dias de espera desde que ele triunfou em Margaret River.



O bom resultado teve um efeito imediato na classificação do ranking. Antes quarto colocado, Medina saltou para o segundo posto. Italo Ferreira, o norte-americano Griffin Colapinto, e Miguel Pupo fecham a lista dos cinco melhores da lista.

Italo Ferreira, surfista brasileiro. Foto: Ed Sloane/World Surf League



O caminho para o título, no entanto, foi bastante complicado. Para se garantir na decisão, Medina superou Yago Dora em uma bateria cercada por reviravoltas. No final, ele venceu o compatriota por 15.76 a 13.50 e garantiu um lugar na decisão.



Diante de Jack Robinson, Medina conseguiu emplacar um belo tubo e atingiu a pontuação de 9.43. Com a necessidade de reagir, o australiano surfou para um 8.23 e seguiu na cola do brasileiro. No final, tricampeão mundial garantiu o título com um 16.93 contra 14.50 e assegurou a vitória.



No feminino, o título ficou com a norte-americana Caitlin Simmers. Depois de superar a havaiana Clarissa Moore na semifinal, ela enfrentou a australiana Tyler Wright e garantiu o título da etapa por 10.17 a 7.00.

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