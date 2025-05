A- A+

SURFE Medina surfa pela primeira vez após lesão que o tirou do mar por 4 meses: "Sem nenhuma limitação" Aos 31 anos, Gabriel Medina viu o sonho do tetracampeonato mundial ser adiado após sofrer uma lesão durante as férias

Único tricampeão mundial brasileiro de surfe, Gabriel Medina está de volta à ativa após quatro meses afastado do mar. O surfista sofreu, em janeiro, uma ruptura no tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo, lesão que o tirou das competições e dos treinos.



Na última quinta-feira (8), o também medalhista de bronze do Brasil na Olimpíada de Paris 2024, pegou algumas ondas na piscina artificial da qual é sócio, em São Paulo, e mostrou que não perdeu o "timing" e ainda sabe "dropar" como poucos a onda perfeita.

Aos 31 anos, Gabriel Medina viu o sonho do tetracampeonato mundial ser adiado após sofrer uma lesão durante as férias. O ídolo do surfe mundial lesionou o ombro durante uma sessão de treino no mar em Maresias, praia de São Paulo, a qual ele é "local". Apesar da gravidade da lesão, que exigiu um período de recuperação longo, mostrou que sua conexão com a água e a prancha permanecem intactas.





— Estou muito feliz em poder voltar a fazer o que eu mais amo, foi uma energia incrível estar na água com os meus amigos e na minha piscina. Me senti muito bem, sem nenhuma limitação — falou Medina, entre uma sessão e outra, com exclusividade ao Globo, na piscina de ondas em meio a "selva de pedra".

Veja o retorno:



Apesar de não ter limitações para praticar o esporte, o surfista ainda não deve voltar a competir e nem sente pressão para isso. Pelo menos, não pelos próximos dois meses. A ideia é que ele retorne ao Championship Tour, da World Surf League (WSL), como convidado na 11ª etapa, em Teahupoo, no Taiti, no começo de agosto.

— Competir está no meu DNA, todo mundo sabe o quanto amo competir, mas estamos trabalhando dia a dia, sentindo a evolução e sem nenhuma pressão em relação a uma data de retorno — ressaltou ele ao Globo.

O brasileiro, o primeiro na história a conquistar um campeonato mundial da WSL, passou por uma cirurgia delicada em janeiro, realizada pelo médico Breno Schor, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Com a intervenção, teve que ficar de fora das etapas realizadas no primeiro semestre. Agora, ele concilia a fisioterapia e treinos de fortalecimento para um retorno seguro e deseja se sentir "cada vez melhor e mais preparado para estar 100%".

Praia na 'selva de pedra'

Gabriel Medina é um dos sócios do Beyond The Club, empreendimento de luxo em São Paulo para a prática de surfe. O complexo terá áreas dedicadas a modalidades como golfe, tênis, squash, beach tênis e outras atividades esportivas, além de hotel, restaurantes, bares e um teatro.

A piscina, já concluída, utiliza tecnologia espanhola e é considerada uma das maiores do mundo: equipada com 62 motores, é capaz de gerar uma onda a cada quatro segundos, com mais de 30 variações diferentes.

Relembre a carreira do surfista

Com três títulos mundiais (2014, 2018 e 2021), ele foi o primeiro brasileiro a conquistar o campeonato da World Surf League (WSL) e é considerado um dos principais responsáveis pela ascensão do Brasil no cenário internacional do esporte.

Em 2014, Medina fez história ao se tornar o primeiro brasileiro campeão mundial de surfe, aos 20 anos, após uma temporada brilhante com vitórias na Gold Coast (Austrália), Fiji e Taiti. Ele garantiu o título na etapa final em Pipeline, Havaí, com a ajuda do compatriota Alejo Muniz, que eliminou seus principais concorrentes.

Em 2018, conquistou seu segundo título mundial, vencendo etapas no Taiti, na piscina de ondas da Califórnia e em Pipeline. Em 2021, virou tricampeão mundial ao ganahr a final contra Filipe Toledo em Lower Trestles, na Califórnia.

Em 2024, representou o Brasil nas Olimpíadas de Paris, com as competições de surfe realizadas em Teahupo'o, Taiti. Apesar de ser um dos favoritos, ficou com a medalha de bronze após perder na semifinal para o australiano Jack Robinson.

Além disso, Medina é o segundo brasileiro com mais títulos em etapa na competição, com 14. Ele fica atrás de Filipe Toledo, que tem 17.

Veja também