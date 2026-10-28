Medvedev avança às oitavas de final do ATP 500 de Viena
O russo selou a vitória em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5) e 6-1, em uma hora e 27 minutos de partida
O tenista russo Daniil Medvedev, atual número 5 do mundo, venceu o espanhol Daniel Mérida (N.42) nesta quarta-feira (28) e avançou às oitavas de final do ATP 500 de Viena.
Medvedev selou a vitória em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/5) e 6-1, em uma hora e 27 minutos de partida.
Seu próximo adversário será o britânico Cameron Norrie (N.41), e quem avançar vai enfrentar o francês Adrian Mannarino (N.73), que surpreendeu o tcheco Jakub Mensik (N.16) em dois sets (6-4 e 7-5).
Outro que já está nas quartas de final é o australiano Alex de Minaur (N.10), que no último jogo do dia derrotou o americano Learner Tien (N.18) por 2 sets a 0 (6-4 e 6-2).
Nesta quarta-feira, os dois principais favoritos do torneio conheceram a identidade de seus adversários nas oitavas de final: o alemão Alexander Zverev (N.2) enfrentará o holandês Tallon Griekspoor (N.50) e o espanhol Carlos Alcaraz (3º) terá como adversário o georgiano Nikoloz Basilashvili (N.95).
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Resultados ATP 500 de Viena
Simples masculino - Primeira rodada:
Tallon Griekspoor (HOL) x Brandon Nakashima (EUA) 6-1, 4-6, 7-6 (7/2)
Lorenzo Musetti (ITA) x Frances Tiafoe (EUA) 7-6 (8/6), 7-5
Daniil Medvedev (RUS) x Daniel Mérida (ESP) 7-6 (7/5), 6-1
Nikoloz Basilashvili (GEO) x Jurij Rodionov (AUT) 7-6 (7/3), 6-1
. Simples masculino - Oitavas de final:
Alex De Minaur (AUS) x Learner Tien (EUA) 6-4, 6-2
Adrian Mannarino (FRA) x Jakub Mensik (CZE) 6-4, 7-5