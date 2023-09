A- A+

Us Open Medvedev se complica, reclama do público, mas avança à terceira rodada do US Open O russo vai encara o argentino Sebastián Báez na próxima fase

O russo Daniil Medvedev, um dos candidatos ao título do US Open, teve dificuldades para avançar à terceira rodada do torneio, ao derrotar o australiano Christpher O'Connell em duelo que entrou pela madrugada desta sexta-feira (1).

Medvedev fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-2, 6-2, 6-7 (6/8) e 6-2, em três horas e quatro minutos na quadra Louis Armstrong de Flushing Meadows.

Seu próximo adversário será o argentino Sebastián Báez, que mais cedo passou pelo brasileiro Felipe Meligeni.

Se na primeira rodada foram necessários apenas 74 minutos para despachar o húngaro Attila Balazs, Medvedev se complicou contra O'Connell em um jogo que parecia estar sob controle.

Após vencer com facilidade os dois primeiros sets, o tenista russo desperdiçou dois match points no tie break do terceiro, um deles com uma dupla falta.

Posteriormente, cometeu mais uma dupla falta e deu a parcial de presente para o australiano, quando já passava da meia-noite em Nova York.

Em outro sinal de nervosismo, Medvedev pediu atendimento e, quando o médico qual era o problema, respondeu sarcasticamente: "Perdi o set".

De volta à quadra, o russo começou a se irritar com os espectadores, a quem pedia silêncio quando ia sacar.

"Podem ficar calados? São idiotas ou o que?", esbravejou Medvedev.

Mas no quarto set, ele conseguiu retomar o controle do jogo e aproveitou seus três últimos break points para selar sua vitória.

"Foi um jogo difícil. Por alguma razão ele [O'Connell] começar a jogar muito melhor. Não sei como, mas ele deixou tudo muito mais difícil", declarou Medvedev depois da partida.

"Quando você fica frustrado, pode perder a concentração e o jogo fica mais difícil ou, como hoje, pode ajudar um pouco", explicou. "Mas foi um grande jogo. Já passa da 1h da manhã, espero que ninguém tenha que madrugar amanhã".

Veja também

