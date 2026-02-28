A- A+

Tênis Medvedev conquista ATP 500 de Dubai após desistência de Griekspoor Tenista russo venceu o torneio após adversário desistir por causa de uma lesão na perna esquerda

O tenista russo Daniil Medvedev conquistou o torneio ATP 500 de Dubai neste sábado (28) sem precisar disputar a final, graças à desistência por lesão de seu adversário, o holandês Tallon Griekspoor.

Poucas horas antes do início da partida decisiva, os organizadores do torneio anunciaram que o holandês (número 25 do ranking) estava "inapto para jogar após um exame médico" constatar uma lesão na perna esquerda.

"Não é assim que eu quero vencer uma final", afirmou Medvedev na rede social X.

"Espero que a lesão [de Griekspoor] não seja muito grave e desejo a ele uma rápida recuperação", acrescentou o russo, que não perdeu um único set em Dubai.

"Joguei um ótimo torneio", disse ele, satisfeito. "Espero aproveitar a confiança que ganhei nas quatro partidas que joguei em Dubai, em Indian Wells (torneio que será disputado de 4 a 15 de março)", continuou Medvedev.

Griekspoor se lesionou ao cair após um saque na semifinal de sexta-feira contra o russo Andrey Rublev (número 18).

Apesar da lesão ter limitado seus movimentos, o holandês conseguiu terminar a partida e venceu por 7-5 e 7-6 (8/6), graças ao seu saque potente.

Daniil Medvedev, que tem 30 anos e é atualmente o número 11 do ranking da ATP, conquista assim seu segundo título em Dubai e o 23º da carreira.

Embora este triunfo não lhe garanta nenhuma posição no ranking, o russo está agora a apenas 45 pontos de retornar ao top 10, cujo último membro é atualmente o cazaque Alexander Bublik (10º).

