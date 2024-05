Medvedev é mais um favorito a abandonar em Madri por lesão; Lehecka vai a inédita semifinal

A- A+

A segunda semifinal masculina do Torneio de Madri foi definida por causa de lesões. Um dia após o principal cabeça de chave na Espanha, o italiano Jannik Sinner, anunciar problema no quadril e desistir de encarar Félix Auger-Aliassime, nesta quinta-feira (02) foi a vez de o russo Daniil Medvedev (cabeça 3) abandonar o jogo diante do checo Jiri Lehecka, que avança à inédita semifinal de um Masters 1000, com problema na virilha.

O russo ainda conseguiu disputar o primeiro set com o checo, que bateu Rafael Nadal nas oitavas e também havia deixado o brasileiro Thiago wild pelo caminho em Madri. Mas ao fim da parcial, perdida por 6 a 4, optou por não seguir por causa do problema na virilha.

Com o Torneio de Roma agendado para as próxima semana e logo a seguir Roland Garros, o russo optou por desistir e não forçar agravar o problema. Enquanto esteve saudável, conseguiu equilibrar o confronto até 4 a 4. Foi quebrado e depois de o rival fechar no saque, após 34 minutos, desistiu.

Medvedev conversou ao pé do ouvido de Lehecka para informar o problema, depois anunciou a decisão ao árbitro. O público o aplaudiu e o checo mostrou todo o respeito ao adversa´rio na assinatura da câmera para celebrar o triunfo. "Fique bom logo, Daniil", escreveu.

Além de Sinner e Medvedev, o espanhol Carlos Alcaraz é outro tenista do Top 10 que deixou Madri "baleado." Na derrota diante de Andrey Rublev, o segundo favorito acusou dores no braço direito e acabou perdendo rendimento e cedendo a virada. Cabeça 7, o russo encara o americano Taylor Fritz na abertura das semifinais desta sexta-feira. Aliassime e Lehecka fecham o dia.

