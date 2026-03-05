Qui, 05 de Março

TÊNIS

Medvedev foge de área de conflito após vitória em Dubai e relata viagem de carro até Omã

Tenista russo deixou Emirados Árabes por terra após ataques com mísseis na região

Daniil Medvedev, tenista russoDaniil Medvedev, tenista russo - Foto: ADRIAN DENNIS/AFP

O tenista russo Daniil Medvedev viveu uma viagem inusitada após conquistar o torneio de Dubai, em meio à escalada militar no Oriente Médio. Com o fechamento do espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos devido aos ataques com mísseis relacionados ao conflito envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel, o jogador precisou deixar o país por terra. Medvedev viajou de carro até Omã e, a partir de lá, seguiu de avião para Istambul, antes de chegar à Califórnia, onde disputará o próximo torneio da temporada.

O ex-número 1 do mundo contou que a viagem teve momentos tensos e inesperados. Segundo ele, a travessia da fronteira chegou a ser interrompida quando o motorista não encontrou o passaporte, obrigando o grupo a retornar aos Emirados antes de seguir novamente para Omã.

— Chegamos a Omã de carro. Alguns fizeram o trajeto em quatro horas e meia, outros demoraram nove; nós levamos cerca de sete. O motorista não conseguia encontrar o passaporte, tivemos de voltar e depois seguimos novamente. Parecia um filme de Hollywood — contou o tenista.

Durante a fuga, Medvedev também esteve acompanhado de compatriotas do circuito, como Andrey Rublev e Karen Khachanov. Os três chegaram separadamente a Omã, mas embarcaram juntos para Istambul e depois para Los Angeles.

Agora já em segurança nos Estados Unidos, Medvedev terá pouco tempo para se recuperar da viagem exaustiva. Cabeça de chave número 11 no próximo Masters da temporada, ele entra direto na segunda rodada do torneio.

