Medvedev supera Mannarino em jogo de dois dias e vai à terceira rodada de Wimbledon

O russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, fechou nesta sexta-feira (7) seu jogo pela segunda rodada de Wimbledon, interrompido na véspera, à noite, e eliminou o francês Adrian Mannarino (35º).



Medvedev venceu por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-3, 7-6 (7/5). O jogo foi interrompido com 4-4 no placar do terceiro set. No reinício, o russo só precisou disputar quatro games e um tie break para selar sua classificação para a terceira rodada.

O próximo adversário de Medvedev será o húngaro Marton Fucsovics (67º), que venceu o americano Marcos Giron (65º) em outro jogo que foi paralisado na quinta e retomado nesta sexta.

"Realmente fiz como se o jogo tivesse continuado: tomei um banho, mas não lavei o cabelo", comentou Medvedev para explicar como lidou com a interrupção.

Wimbledon é o Grand Slam em que o russo tem seu pior retrospecto. Sua melhor campanha foi em 2021, quando chegou às oitavas de final.

Nesse mesmo ano, Medvedev foi campeão do US Open, finalista do Aberto da Austrália e avançou até as quartas de final em Roland Garros.

