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Medvedev tem ataque de fúria e estraçalha raquete ao levar duplo 6-0 no Masters de Monte Carlo

Atual número 10 do mundo foi derrotado em apenas 50 minutos

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Daniil Medvedev, tenista russoDaniil Medvedev, tenista russo - Foto: VALERY HACHE / AFP

Daniil Medvedev protagonizou uma cena de descontrole nesta quarta-feira, 8, durante sua estreia na temporada europeia de saibro, ao ser atropelado por Matteo Berrettini no Masters 1000 de Monte Carlo.

O russo, atual número 10 do mundo, não conseguiu vencer sequer um game e acabou derrotado por duplo 6/0 em apenas 50 minutos, resultado que provocou uma reação de fúria em quadra


Sem conseguir encontrar respostas para o jogo do italiano, Medvedev demonstrou irritação crescente ao longo da partida e chegou a descontar sua frustração na raquete em diferentes momentos. O comportamento lhe rendeu uma advertência por conduta antidesportiva.

 

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O incômodo veio diante de uma atuação muito abaixo do esperado, especialmente após bons resultados recentes, como a final em Indian Wells e o título em Dubai.

Do outro lado, Berrettini, atual 90º do ranking e convidado do torneio, teve uma atuação impecável: somou 50 pontos contra apenas 17 do adversário e aproveitou diversas oportunidades para quebrar o saque do russo.

A vitória marca a primeira do italiano sobre Medvedev, após três derrotas anteriores, e o coloca nas oitavas de final, onde aguarda o vencedor do duelo entre João Fonseca e Arthur Rinderknech.

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