Medvedev vai à 3ª rodada de Roland Garros após abandono de Kecmanovic

O tenista russo Daniil Medvedev, número 5 do mundo, se classificou para a terceira rodada de Roland Garros após o abandono do sérvio Miomir Kecmanovic (57º), que não pôde continuar quando perdia por 6-1 e 5-0 nesta quinta-feira (30).

Dominante desde o início contra um adversário que sofria com problemas físicos, Medvedev passou apenas 55 minutos na quadra Suzanne Lenglen.

Kecmanovic pediu atendimento médico antes de decidir abandonar a partida.

Medvedev, que nunca passou das quartas de final em Roland Garros, vai enfrentar na terceira rodada o vencedor do duelo entre o tcheco Tomas Machac (34º) e o argentino Mariano Navone (31º).