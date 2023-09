A- A+

TÊNIS Medvedev vence De Minaur e fará duelo russo com Rublev nas quartas do US Open Russo virou o jogo e ganhou por 3 sets a 1

O tenista russo Daniil Medvedev, campeão do US Open em 2021, derrotou nesta segunda-feira (4) o australiano Alex de Minaur e avançou às quartas de final do Grand Slam de Nova York, em que irá enfrentar seu compatriota Andrey Rublev.

Depois de sair perdendo, o russo, número 3 do mundo, fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-4, 6-1 e 6-2, em duas horas e 39 minutos na quadra Louis Armstrong de Flushing Meadows.

Medvedev, que busca seu segundo título de Grand Slam, lutará por uma vaga nas semifinais contra Rublev (8º), padrinho de sua filha e com quem compete desde a infância.

"Será muito intenso, muito duro fisicamente. É um grande jogador. Nossos jogos são sempre de grande nível e será ótimo voltar a jogar", disse Medvedev.

O ex-número 1 do mundo venceu Rublev em cinco de seus sete duelos anteriores, incluindo as quartas de final do US Open de 2020.

Contra De Minaur, Medvedev se recuperou de um mau início e acabou se adaptando melhor ao forte calor na quadra.

"Foi muito difícil para os dois, uma das condições mais britais" no circuito, disse o tenista russo. "Em algum momento, pensei que não iria conseguir jogar até o final, mas olhei para ele, que é um dos jogadores de melhor preparo físico, e também estava sofrendo".

"Eu comecei a sacar melhor e esse foi o caminho", disse Medvedev, antes de elogiar o comportamento do público em Nova York, com quem costuma se irritar pelo barulho que vem das arquibancadas durante seus jogos.

"Não sei qual é a diferença entre hoje e os outros dias. Quero agradecer. Foram muito respeitosos. Quase ninguém gritou entre o primeiro e o segundo serviço", disse. "Tudo é mais fácil se as pessoas forem respeitosas (...) Espero que vocês venham na quarta-feira".

