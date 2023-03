Medvedev vence revelação Eubanks e vai pela 1ª vez às semifinais do Masters 1000 de Miami

A- A+

O russo Daniil Medvedev, ex-número 1 do mundo, derrotou o americano Christopher Eubanks em dois sets nesta quinta-feira (30) e se classificou para sua primeira semifinal do Masters 1000 de Miami, onde poderá enfrentar o argentino Francisco Cerúndolo.

Medvedev, quinto no ranking da ATP, venceu Eubanks (119º) com parciais de 6-3 e 7-5 em mais um jogo interrompido pela chuva esta semana em Miami, na Flórida.

Após sua derrota para Carlos Alcaraz este mês em Indian Wells, na Califórnia, Medvedev lutará para chegar à sua segunda final consecutiva de Masters 1000 contra o vencedor da partida desta quinta-feira entre o argentino Cerúndolo e o russo Karen Khachanov.

Depois de atrapalhar grande parte da jornada de quarta-feira, a chuva voltou a cair nesta quinta no complexo de tênis do Aberto de Miami, fazendo com que o duelo entre Medvedev e Eubanks fosse interrompido durante cerca de meia hora. Eubanks foi um dos tenistas que mais expectativa geraram no público local nesta edição.

O americano, que aos 26 anos ainda não havia passado da segunda fase de um Masters 1000, contou com o apoio de personalidades como o ator Jamie Foxx nas arquibancadas.

Quando os dois tenistas se retiraram brevemente para os vestiários devido à chuva, Eubanks dominou o primeiro set abrindo 3-2, mas ao retornar à quadra, Medvedev recuperou sua versão mais demolidora.

O tenista de Moscou venceu os quatro games seguintes para fechar o primeiro set. Eubanks se manteve firme no segundo set, mas Medvedev voltou a impor sua experiência nos momentos decisivos.

O russo, vencedor de três Masters 1000 e um Grand Slam (US Open em 2021) teve seu serviço quebrado uma única vez e Eubanks empatou em 4-4 e depois sacou para forçar o tiebreak, que Medvedev evitou com uma quebra providencial que garantiu sua vitória após uma hora e 29 minutos de jogo.

A programação desta quinta-feira em Miami também incluiu a partida das quartas de final entre o espanhol Carlos Alcaraz, número um do mundo, e o americano Taylor Fritz, que foi adiada na véspera por causa da chuva. O vencedor enfrentará o italiano Jannik Sinner nas semifinais.

