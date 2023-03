Medvedev vence Rublev e é campeão do ATP 500 de Dubai

A- A+

O russo Daniil Medvedev conquistou neste sábado (4) o torneio ATP 500 de Dubai, chegando assim ao seu terceiro título em três semanas, ao derrotar seu compatriota Andrey Rublev na final.

Medvedev fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-2, em uma hora e 12 minutos de partida.

O ex-número 1 do mundo continua sua ascensão na temporada, depois da grande vitória nas semifinais em Dubai sobre o sérvio Novak Djokovic, que estava invicto em 2023.

Medvedev (número 7 do mundo) foi mais preciso contra um sólido Rublev (número 6) para chegar à sua 14ª vitória consecutiva e levantar o 18º troféu de sua carreira.

Depois de uma eliminação precoce no Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, ele parece ter recuperado a confiança e se confirma como um dos jogadores a acompanhar neste momento.

Rublev, que defendia o título em Dubai, não conseguiu encontrar soluções para derrotar seu compatriota. Ele se mostrou irritado depois de ter seu saque quebrado no quinto game do segundo set, ficando com 3-2 em desvantagem no placar, e a partir daí não conseguiu reagir para empatar o jogo.

