A- A+

Tênis Medvedev vence Rublev na estreia no ATP Finals, em Turim; Zverev supera Alcaraz Russo duas vezes campeão do torneio (em 2018 e 2021), contou com seu saque para vencer a partida de virada

O russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, venceu seu compatriota Andrey Rublev (nº 5) nesta segunda-feira (13), no segundo dia do ATP Finals, em Turim, em que o alemão Alexander Zverev derrotou o número 2 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz.

Depois de um primeiro set acirrado, Medvedev pisou no acelerador na segunda parcial e venceu por 6-4 e 6-2 nesta partida válida pelo grupo vermelho.

Sólido no saque (10 aces), Medvedev, que conquistou cinco troféus em 2023, venceu o primeiro set após um game disputado ponto a ponto em que Rublev desperdiçou quatro break points.

Mais calmo que seu amigo e adversário, que em algumas ocasiões mostrava sinais de irritação nas chances desperdiçadas, Medvedev precisou de quatro set points para fechar o primeiro set em 6-4.

O restante da partida foi mais fácil para o número 3 do mundo, e Rublev não resistiu muito no segundo set, em que Medvedev atropelou para fechar o jogo em pouco mais de uma hora e meia.

"A segunda vitória será a mais importante, por isso este torneio é tão especial", disse Medvedev após o jogo, lembrando que "é o único torneio do ano em que em caso de derrota (na primeira rodada) ainda dá para se classificar".

Daniil Medvedev se junta na liderança do grupo vermelho ao alemão Alexander Zverev, que horas antes havia derrotado de virada o espanhol e número dois do mundo Carlos Alcaraz por 6-7 (3/7), 6-3 e 6-4.

Zverev derrota Alcaraz

Zverev, duas vezes campeão do torneio (em 2018 e 2021), contou com seu saque (15 aces) para vencer a partida de virada.

Embora não tenha demonstrado desconforto físico, Alcaraz, que aos 20 anos participa pela primeira vez em sua carreira de um ATP Finals, jogou abaixo de seu melhor nível.

Alcaraz, que conquistou seis troféus em 2023, incluindo Wimbledon, única final de Grand Slam que Novak Djokovic perdeu, não tem conseguido manter sua excelência no segundo semestre deste ano, o que se traduz em uma maior irregularidade no seu jogo. A prova disso é a sua recente eliminação na primeira rodada do Masters 1000 de Paris.

"Contra Carlos eu sabia que tinha que sacar bem, conseguir muitos aces, sabia que tinha que fazer muitos primeiros serviços... e isso foi bom para mim no final", disse Zverev.

Alcaraz venceu o primeiro set depois de se recuperar no sexto game para empatar em 3-3 e abriu a vantagem no game seguinte depois de salvar três break points.

O set foi então para o tie-break onde Zverev salvou três set points com seu próprio saque, mas Alcaraz brilhou e conquistou a parcial, que durou bem mais de uma hora.

No entanto, Zverev se recuperou vencendo três games consecutivos para garantir uma vitória tranquila no segundo set, enquanto Alcaraz foi abalado pelo jogo de bons serviços do seu adversário.

E Zverev pressionou até o fim, garantindo a vitória com seu estilo característico, com dois saques impressionantes que Alcaraz - que chegou a estar em vantagem - simplesmente não conseguiu responder.

"Esta partida foi disputada nos poucos detalhes, perdi porque ele tem um dos saques mais potentes do circuito e não consegui aproveitar quando surgiram chances com vários break points", disse Alcaraz.

"Me sinto bem fisicamente, não joguei muito no final da temporada", lembrou o espanhol.

"Gostaria de ter jogado este Masters em melhor forma, me sentindo melhor", reconheceu no final.

Veja também

Futebol Com confrontos de ida e volta na semifinal, formato do Pernambucano 2024 é definido