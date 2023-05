Medvedev vence Rune e conquista em Roma seu primeiro título no saibro

O russo Daniil Medvedev, terceiro cabeça-de-chave, conquistou neste domingo (21) o seu primeiro torneio no saibro ao vencer o dinamarquês Holger Rune (N.7) por 7-5 e 7-5 na final do Masters 1000 em Roma.

Medvedev, em quem poucos acreditavam que seria capaz de se sagrar campeão na 'Cidade Eterna' depois de iniciar sua trajetória sem ter vencido uma única partida nas três participações anteriores, conquistou o vigésimo título de sua carreira, 18 dos quais em quadra dura e um na grama.

