Tênis Medvedev vence Sinner e é campeão do Masters 1000 de Miami Quinto colocado do ranking da ATP, o russo fechou o jogo em 2 sets a 0

O tenista russo Daniil Medvedev, ex-número 1 do mundo, venceu neste domingo o italiano Jannik Sinner e conquistou seu primeiro título do Masters 1000 de Miami, o quarto nesta temporada.

Medvedev, que ocupa atualmente a quinta posição no ranking da ATP, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-3, em uma hora e 34 minutos de partida.

Em um incrível início de ano, o russo venceu 24 dos seus últimos 25 jogos com uma única derrota, na final do Masters 1000 de Indian Wells, para o espanhol Carlos Alcaraz.

Por sua vez, Sinner, número 11 do mundo, chegava à sua segunda final em Miami após uma vitória épica sobre Alcaraz nas semis, mas acabou perdendo mais uma decisão, após perder o título em 2021 para o polonês Hubert Hurkacz.

Medvedev, que venceu o italiano em seus seis confrontos diretos, aproveitou ao máximo a velocidade da quadra de Miami para explorar sua combinação mortal de saque rápido e defesa implacável.

O russo, de 27 anos, prevaleceu em um longo e equilibrado primeiro set e depois explorou a instabilidade de Sinner, que após a batalha de mais de três horas contra Alcaraz, não teve forças para buscar uma virada.

"Tinha um ano e meio que não ganhava um título tão importante. No final eu estava bastante nervoso", reconheceu Medvedev.

"Não estava tenso, porque não tenho medo de ganhar. Mas ainda assim as mãos tremiam um pouco, então no saque foi um pouco mais difícil, mas consegui me recompor e fechar o jogo", acrescentou o russo.

Sinner, de 21 anos, é uma das grandes promessas do tênis masculino, mas ainda não levantou um troféu importante para confirmar seu potencial.

"Há dois anos joguei a final aqui e não venci. Este ano também não, mas tomara que consiga em algum ano", disse o italiano ao receber o troféu de vice-campeão.

Com o título em Miami, Daniil Medvedev vai subir da quinta para a quarta posição no ranking da ATP da próxima segunda-feira, enquanto Jannik Sinner voltará ao Top 10 como número 9 do mundo.

