Medvedev vira sobre Zverev e vai enfrentar Sinner na final do Aberto da Austrália

A- A+

O tenista russo Daniil Medvedev, número 3 do mundo, vai enfrentar o italiano Jannik Sinner na final do Aberto da Austrália, após derrotar o alemão Alexander Zverev (6º) em uma batalha de mais de quatro horas nesta sexta-feira (26), em Melbourne.

Depois de estar perdendo por 2 a 0, Medvedev fechou o jogo em 3 sets a 2, com parciais de 5-7, 3-6, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5) e 6-3 na Rod Laver Arena.

Campeão do US Open em 2021, o russo vai em busca de seu segundo título de Grand Slam. Para isso terá que superar Sinner, que na outra semifinal bateu o número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, que defendia o título em Melbourne.

A classificação parecia distante para Medvedev quando ele cometeu uma dupla falta no tiebreak do quarto set e deixou Zverev a dois pontos de ir à sua primeira final na Austrália.

Mas o russo acelerou para empatar o duelo em 2 sets a 2, depois de praticamente não ver a cor da bola nas duas primeiras parciais.

Cair em dois tiebreaks consecutivos foi crucial para o alemão, que perdeu ritmo e foi inferior no set decisivo.

"Eu estava um pouco perdido e no terceiro set disse a mim mesmo: 'quero pelo menos ficar orgulhoso de mim. Mesmo perdendo, vou lutar até o fim em todos os pontos'", disse Medvedev após a partida.

"Estava cansado, mas sabia que tinha que ser mais agressivo. Se não funcionasse, pelo menos tinha tentado. Mas funcionou, comecei a bater melhor na bola e a sacar melhor", acrescentou.

Esta é a segunda vez que o russo de 27 anos vira um jogo depois de estar perdendo por 2 sets a 0 no torneio. Na segunda rodada, contra o finlandês Emil Ruusuvuori, ele venceu com parciais de 3-6, 6-7 (1/7), 6-4, 7-6 (7/1) e 6-0.

No domingo, Medvedev irá disputar sua quinta final de Grand Slam, depois do US Open (2019 e 2021) e do Aberto da Austrália (2021 e 2022).

Veja também

Arena Pernambuco Arena Pernambuco vai receber jogo da Seleção nas Eliminatórias da Copa, diz presidente da FPF