Tênis Medvedev estreia em Wimbledon com vitória tranquila em três sets Número 5 do mundo bateu o americano Aleksandar Kovacevic

O tenista russo Daniil Medvedev, número 5 do mundo, passou com tranquilidade pela primeira rodada do torneio de Wimbledon, ao bater o americano Aleksandar Kovacevic (88º) nesta segunda-feira (1).

Medvedev selou a vitória em três sets, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-2.

Daniil Medvedev, all business



A strong performance against Aleksandar Kovacevic, winning 6-3, 6-4, 6-2.#Wimbledon pic.twitter.com/GHnyZj9aDM — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2024

"Os primeiros jogos em um Grand Slam nunca são fáceis e houve um momento de maior tensão do que o placar poderia nos dar motivos para pensar. Estou feliz com o meu nível", explicou o russo.

Contra um adversário que nunca havia jogado em Wimbledon, Medvedev foi dominante com seu serviço, fechando o jogo com um ace, o 16º em todo o duelo.

Na segunda rodada, o adversário de Daniil Medvedev será o francês Alexandre Muller (102º), que venceu seu compatriota Hugo Gaston (71º).

