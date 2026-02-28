A- A+

TÊNIS Medvedev x Griekspoor: final do ATP 500 de Dubai está sob risco após bombardeio dos EUA contra o Irã Final do torneio de tênis está marcado para esse sábado, em Dubai, que foi alvo de mísseis iranianos

A final do ATP 500 de Dubai, marcada para este sábado (28), às 12h, está sob risco em meio ao confronto bélico entre EUA, Israel e Irã. Os bombardeios também atingiram Dubai, o que pode forçar o cancelamento da partida entre Tallon Griekspoor e Daniil Medvedev.

O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos, sede do torneio, confirmou que o país foi alvo de mísseis iranianos, e que houve ataques em Abu Dhabi e Dubai. A ação teria resultado em pelo menos uma morte.





Ainda não há uma definição acerca da final de tênis, mas as incertezas são grandes, noticiou o site especializado Tennis Temple.

