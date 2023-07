Megan Rapinoe, estrela da seleção dos EUA, vai se aposentar dos gramados no fim da temporada

A- A+

A estrela da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, Megan Rapinoe, anunciou neste sábado (8) em suas redes sociais que vai pendurar as chuteiras no final desta temporada.

"Com um profundo sentimento de paz e gratidão, decidi que esta será minha última temporada jogando este belo esporte", postou a veterana de 38 anos.

"Nunca teria imaginado que o futebol mudaria minha vida para sempre", acrescentou.

Bicampeã mundial após vencer as Copas do Canadá-2015 e da França-2019, e conhecida por seu ativismo, Rapinoe faz parte do 'Team USA' que defenderá o título no Mundial Feminino que será disputado na Austrália e na Nova Zelândia entre 20 de julho e 20 de agosto.

Rapinoe joga na Liga Nacional de Futebol Feminino (NWSL, National Women's Soccer League) pelo OL Reign de Seattle, cuja temporada termina em novembro.

- Ativista -

A atacante disputou 199 jogos pela seleção americana ao longo de 17 anos e também ganhou uma medalha de ouro olímpica em Londres-2012.

Ela recebeu o prêmio de Melhor Jogadora Feminina da Fifa em 2019, mas sua fama decorre tanto da defesa de suas causas e suas campanhas quanto de suas habilidades em campo.

Rapinoe se assumiu gay publicamente em julho de 2012 e tem sido uma ativista de grande destaque em questões sociais como direitos LGBTQI+, desigualdade racial e igualdade salarial e de gênero.

Ela foi uma das principais vozes na luta bem-sucedida das seleções femininas dos Estados Unidos por salários e condições iguais, o que levou a uma ação judicial e, eventualmente, à assinatura de um novo acordo coletivo em 2021.

Rapinoe ganhou as manchetes em 2016 quando se ajoelhou durante o hino nacional dos Estados Unidos em solidariedade ao jogador da NFL Colin Kaepernick.

"Pude ter uma carreira incrível, e este jogo me levou ao redor do mundo e me permitiu conhecer tanta gente incrível", disse Rapinoe.

"Me sinto incrivelmente grata por ter jogado por tanto tempo como fiz, por ter tido tanto sucesso e por fazer parte de uma geração de jogadoras que, sem dúvida, deixaram o futebol melhor do que o encontraram".

"Poder jogar uma última Copa do Mundo e uma última temporada da NWSL e seguir meu caminho é incrivelmente especial", acrescentou.

- Impacto como ser humano -

O técnico da seleção feminina dos Estados Unidos, Vlatko Andonovski, disse que Rapinoe continua sendo uma peça importante da seleção para a Copa do Mundo.

"Megan Rapinoe é uma das jogadoras mais importantes da história do futebol feminino e uma personalidade única", disse ele.

"Ela criou tantos momentos memoráveis para sua equipe e para os torcedores em campo que serão lembrados por muito tempo, mas seu impacto nas pessoas como ser humano pode ser ainda mais importante".

"Tem sido uma experiência maravilhosa treiná-la na NWSL e na seleção nacional, e estou ansioso para que ela seja uma parte importante de nossa equipe na Copa do Mundo", concluiu o técnico.

