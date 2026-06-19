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COPA DO MUNDO Meia do Canadá desabafa após grave lesão e projeta novo papel no time: 'Serei um auxiliar' Ismaël Koné se pronunciou após sofrer uma grave lesão ainda no início do segundo tempo da partida entre Canadá e Catar, pela Copa do Mundo

Ismaël Koné se pronunciou após sofrer uma grave lesão ainda no início do segundo tempo da partida entre Canadá e Catar, pela Copa do Mundo. O meio-campista se machucou em um lance em que acabou sendo derrubado com força pelo adversário Madibo, que recebeu cartão vermelho pela entrada.

O jogador deixou o gramado de maca e foi encaminhado ao hospital, onde passará por cirurgia. Ele está fora do restante da competição.



O lance aconteceu em um momento em que o Canadá vencia por 3 a 0 e tinha um jogador a mais em campo, após a expulsão de Ahmed, ainda no primeiro tempo.





Horas depois, Koné publicou um desabafo nas redes sociais em que afirmou que pretende seguir próximo à equipe mesmo durante o período de recuperação.



"Aos meus irmãos canadenses, enquanto me transformei em auxiliar técnico para apoiá-los à beira do campo, quero que saibam que amo vocês do fundo do coração. Nossa irmandade significa tudo para mim. O que vocês fizeram ontem ficará comigo para sempre. Voltarei muito em breve e continuaremos criando mais memórias juntos", escreveu.



O jogador também comentou o momento pessoal e afirmou encarar a situação como um teste. "Esta batalha é um teste para a minha fé Nele, e para o meu caráter. E, sinceramente, estou pronto para isso, porque Alá nunca lhe dará um desafio que você não seja capaz de superar. Ser testado é um dos maiores presentes de Deus", disse.



Koné ainda agradeceu o apoio recebido após a lesão. "O amor e o apoio de vocês foram sentidos. Sinceramente, muito obrigado. Vocês nem imaginam o quanto sou grato a todos que entraram em contato comigo e me mantiveram em suas orações. Agradeço a Deus por isso, porque nem todos têm a mesma sorte", completou.



O Canadá lidera o Grupo B com quatro pontos e volta a campo na última rodada contra a Suíça, em Vancouver.

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