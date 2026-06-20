A- A+

COPA DO MUNDO Meia do Canadá recebe alta do hospital após grave lesão e é recebido com aplausos Na partida contra o Catar, Ismaël Koné sofreu uma grave entrada, dos jogadores adversários, que provocou uma fratura na perna esquerda

Após grave lesão dentro de campo, o volante Ismaël Koné recebeu alta do hospital após 48 horas e se juntou à delegação canadense neste sábado (20). O defensor de 24 anos foi submetido a uma cirurgia e está andando com auxílio de muletas. Ele foi recebido com aplausos pelos companheiros da seleção.



Durante o jogo contra o Catar, pela segunda rodada da fase de grupos, o defensor sofreu uma forte entrada do meio-campista Assim Madibo e teve a perna quebrada no lance. O desespero tomou conta dos jogadores e comissões técnicas, que acompanhavam o atendimento ao atleta.

Na ocasião, o meia catariano recebeu cartão vermelho direto, enquanto o canadense foi encaminhado para atendimento no hospital. Pelas redes sociais, um dia após o ocorrido, Ismaël Koné se pronunciou e agradeceu pelo apoio recebido pelos companheiros de elenco.

"Aos meus irmãos canadenses, enquanto me transformei em auxiliar técnico para apoiá-los à beira do campo, quero que saibam que eu amo vocês do fundo do coração. Nossa irmandade significa tudo para mim. O que vocês fizeram ficará comigo para sempre. Voltarei muito em breve e continuaremos criando mais memórias juntos", declarou o atleta.

Embora não consiga mais atuar nesta edição da Copa do Mundo, o meio-campista deve acompanhar de perto a continuidade do torneio O Canadá retorna a campo na próxima quarta-feira (24), às 16h, diante da Suíça, no Estádio BC Place, em Vancouver. O time está com quatro pontos no grupo B e um empate garante a primeira colocação.

Veja também