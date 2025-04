A- A+

Futebol Internacional Meia do Leverkusen discute com torcedores após eliminação para time da terceira divisão na copa Granit Xhaka foi o único membro da equipe a ir até as arquibancadas após a derrota

A eliminação do Bayer Leverkusen na Copa da Alemanha gerou enorme frustração na equipe e os torcedores. O time comandado por Xabi Alonso foi surpreendido pelo Arminia Bielefeld, da terceira divisão, e perdeu por 2 a 1 nas semifinais do torneio.

Apesar de sair na frente do placar, permitiram a virada e viram escapar a chance de disputar a final. Após o apito final, as câmeras flagraram um momento de tensão entre o meia Granit Xhaka e alguns torcedores do Leverkusen.

O jogador suíço protagonizou uma discussão acalorada, gesticulando com raiva enquanto trocava palavras com os fãs presentes no setor visitante.

Xhaka foi o único atleta do Leverkusen que se aproximou da torcida após a derrota, o que acabou gerando a discussão.

Veja o embate:

Granit Xhaka and a Bayer Leverkusen fan after they were knocked out of the DFB Pokal. pic.twitter.com/0VWWABF9C5 — EuroFoot (@eurofootcom) April 2, 2025

O Bayer Leverkusen, que faz uma temporada brilhante na Bundesliga, agora precisará reagir rapidamente para manter o foco nas competições restantes.

