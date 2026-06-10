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COPA DO MUNDO Meia do Marrocos elogia Brasil, mas avisa: 'Não temos medo de ninguém' O jogador ressaltou que Marrocos vive um momento de afirmação no cenário internacional após os resultados conquistados nos últimos anos

O meia Sofyan Amrabat demonstrou respeito pela seleção brasileira, mas deixou claro que Marrocos chega confiante para a estreia das equipes na Copa do Mundo.

Em entrevista à Fifa durante as atividades da seleção africana, o jogador afirmou que o Brasil segue sendo uma das grandes forças do futebol mundial, mas descartou qualquer tipo de receio diante do confronto.



Segundo Amrabat, os brasileiros contam com uma equipe repleta de estrelas e carregam o favoritismo para a partida. Ainda assim, ele destacou a confiança do elenco marroquino e disse que a equipe entrará em campo acreditando na vitória.



"Temos muito respeito por eles, mas não temos medo de ninguém", afirmou o meio-campista.





O jogador ressaltou que Marrocos vive um momento de afirmação no cenário internacional após os resultados conquistados nos últimos anos. Para ele, a seleção tem qualidade suficiente para competir em alto nível contra qualquer adversário da Copa.



Amrabat também minimizou o histórico do confronto entre as equipes. O último duelo em Mundiais aconteceu em 1998, quando o Brasil venceu por 3 a 0. Na visão do marroquino, porém, o futebol do país evoluiu significativamente desde então.



"Estamos em 2026. Marrocos deu passos enormes e esperamos mostrar isso nesta Copa", declarou.



Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo. A chave ainda conta com Escócia e Haiti.

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