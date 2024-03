Meia espanhol critica reação de Vini Jr a ataques racistas: 'Me chamam de bêbado e eu não reclamo'

A- A+

Um jogador do Villareal causou polêmica ao criticar a reação do atacante Vinicius Junior a ataques racistas dirigidos contra ele por parte de torcedores na Espanha. Com contrato recém-renovado até 2026 para enfrentar o brasileiro nos gramados da liga espanhola, Daniel Parejo afirmou que Vini Jr é um dos principais atletas do planeta, mas considerou que ele tem "se equivocado" ao mostrar indignação diante dos insultos.

O astro do Real Madrid se tornou o rosto da luta contra a discriminação no esporte após repetidos episódios durante jogos do Real Madrid. Investigações e denúncias de racismo repercutiram pelo mundo e geraram uma onda de solidariedade no futebol. Em entrevista ao "El Larguero", Parejo disse que o brasileiro é um "jogador espetacular" e está na "melhor equipe do mundo", por isso é visado.

— Parece-me um jogador extraordinário, espectacular, com condições espetaculares. Não me vejo no cenário de ser um jogador importante no melhor time do mundo e ter todos me elogiando. Mas acho que os jogadores têm que se dedicar a jogar. Vai haver confrontos em todos os jogos. É um aprendizado que ele teria que trabalhar — afirmou o jogador, em declarações reproduzidas pelo jornal Marca numa reportagem sobre a polêmica.

Parejo diz que os torcedores sempre tentam tirar do sério os adversários, especialmente quando enfrentam o Real Madrid.

— Quando se joga no Madrid há sempre um ambiente especial, eles sempre implicam com os jogadores, as pessoas tentam sempre nos cutucar-nos. Já estive em campo por aí, e me chamam de bêbado ou algo assim, e não reclamo com as pessoas nem faço gestos. Isso é desnecessário. O jogador de futebol tem que estar acima dessas situações. Em certos comportamentos, ele está cometendo um erro — afirmou Parejo.

